Công an Hà Nội điều tra dự án tiền số liên quan đến Shark Bình

Đại diện Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra CATP đang điều tra dự án tiền số AntEx liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh các thông tin liên quan đến dự án tiền số AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), cơ quan điều tra rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế... đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD .

Ông Nguyễn Hòa Bình vướng vào tranh cãi vì AntEX.

Trước thông tin từ dư luận, Shark Bình khẳng định bản thân cũng là nạn nhân với tư cách nhà đầu tư và người góp vốn.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.