Công an Hà Nội tăng cường bám cơ sở, giữ vững bình yên từ gốc

Là một trong những Đảng bộ lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị của Thủ đô, Đảng bộ CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để Thủ đô phát triển bền vững, ổn định.

Đặc biệt, chỉ sau gần 3 tháng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CATP tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, trách nhiệm cao vì sự bình yên của Nhân dân và sự phát triển của Thủ đô.

Những kết quả đó không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII - dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tăng cường hướng về cơ sở

Thực hiện mô hình Công an địa phương hai cấp, Công an thành phố Hà Nội luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Bộ Công an. Quán triệt phương châm "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", với mục tiêu "bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ" và yêu cầu "tinh, gọn, mạnh", Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm giữa CATP và Công an xã, bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả, đồng bộ của bộ máy mới.

Sau 3 tháng triển khai, mô hình tổ chức mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Công tác chỉ huy, điều hành được rút ngắn đầu mối, tăng tính chủ động, linh hoạt; các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản được triển khai sâu sát cơ sở, kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn. Công an xã, phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, gần dân, sát dân hơn, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Cùng với việc tổ chức các hội nghị giao ban, sơ kết, để kịp thời đánh giá toàn diện, cũng như định hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo an ninh, trật tự tại Công an cấp xã sau thời gian thực hiện mô hình mới, Đảng ủy CATP đã chỉ đạo thành lập 7 đoàn công tác do các đồng chí Phó giám đốc CATP làm trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp đến làm việc, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại Công an 126 xã, phường trên địa bàn.

Mục đích nhằm kịp thời đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác của Công an cấp xã sau khi triển khai tổ chức bộ máy mới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai để đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho Nhân dân.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn Công tác của CATP đã làm việc với Chỉ huy, CBCS các đơn vị và đại diện chính quyền địa phương. Các buổi làm việc được thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ. Các đồng chí lãnh đạo CATP cùng đại diện các phòng chức năng đã trực tiếp trao đổi, đánh giá kết quả công tác, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn cụ thể các giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn.

Các nội dung được tập trung thảo luận gồm: nâng cao hiệu quả quản lý cư trú và người nước ngoài; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì dân phục vụ.

Cũng tại các buổi làm việc, đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trong lãnh đạo, chỉ đạo Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cùng các phòng chức năng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để để lực lượng Công an cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, phục vụ phát triển chung của Thủ đô.

Các buổi làm việc trực tiếp giữa CATP với Công an cấp xã và đại diện chính quyền địa phương không chỉ giúp đánh giá toàn diện kết quả triển khai mô hình tổ chức mới mà còn là dịp để lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn của CATP là hoạt động thể hiện rõ tinh thần sâu sát, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội theo hướng bám sát với cơ sở, hướng về cơ sở. Kết quả kiểm tra, đánh giá thực tiễn là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy trình công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác đối với công an cấp xã.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Cùng với cả nước, Đảng bộ CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị vừa hoàn thành cuộc cách mạng "tinh gọn bộ máy", "sắp xếp lại giang sơn", thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngay sau Đại hội, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ CATP đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, kết hợp hài hòa giữa tính toàn diện và trọng tâm, lựa chọn chính xác các nhiệm vụ ưu tiên, các nhiệm vụ chiến lược, các vấn đề cấp bách, cần tháo gỡ.

Đảng ủy CATP đã tập trung thảo luận, triển khai chương trình hành động tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa “đột phá” gồm: Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là giải pháp đối với vấn đề mới, khó, phi truyền thống; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy CATP theo mô hình mới, bảo đảm thông suốt, gắn với chế độ chịu trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, linh hoạt cao", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, có chất lượng chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ, sử dụng thành thạo các trang bị, phương tiện; phát huy vai trò tự chủ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Công an các cấp, nhất là Công an cấp xã.

Hoàn thiện quy trình, quy định công tác bảo đảm liên thông, đồng bộ gắn với tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả; đặc biệt chủ trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong các mặt công tác công an; xây dựng, hoàn chỉnh hành lang pháp lý tạo cơ chế đồng bộ, hiệu quả trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trong bối cảnh Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, CATP đã chủ động tham mưu với Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố nhiều chủ trương, giải pháp, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự.

Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, lực lượng Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ lớn như: tổ chức thành công chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9…

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối, hình thành "điểm nóng" về ANTT. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, đồng bộ; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 26% so với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 87%, trong đó nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ nhanh chóng, kịp thời.

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao đã đạt tiến độ đề ra. Các đơn vị đã tập trung điều tra, mở rộng, triệt phá đường dây, bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu, đặc biệt là các vụ án xâm phạm trật tự xã hội, kinh tế đạt hiệu quả. Những kết quả đó cho thấy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an thành phố, thể hiện rõ tinh thần "nói đi đôi với làm", quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Đột phá trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài. Trên tinh thần đó, đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, trọng tâm là "Đề án chuyển đổi số trong CATP Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và tham mưu chiến lược phục vụ công tác công an, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn được Đảng ủy CATP chỉ đạo quyết liệt. Nhiều giải pháp ứng dụng khoa học, chuyển đổi số đã được CATP áp dụng vào thực tế. Nổi bật là: ứng dụng hệ thống "trợ lý ảo" Chatbot AI và Tổng đài viên AI, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực ANTT và quản lý hành chính; ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối với hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC, khẳng định tính tiên phong của Công an Thủ đô trong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào công tác PCCC&CNCH, hướng tới xây dựng Thủ đô an toàn - Thành phố thông minh…

Song song với đó, CATP tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNelD, bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống", làm cơ sở hoàn thiện kết nối, đồng bộ dữ liệu của các bộ, ngành, chính quyền địa phương trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý vĩ mô, dự báo tình hình, điều hành kinh tế, quản trị xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô

Đảng ủy Công an thành phố luôn coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn, gian nguy, khi mưa lũ anh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của nhiều người dân Thủ đô, nhất là ở các xã ngoại thành như Trung Giã, Đa Phúc…, CBCS Công an Thủ đô đã kịp thời được huy động, có mặt tại các điểm ngập lụt, tuyến đê xung yếu, hỗ trợ di dời, cứu giúp người dân, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, để lại hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần “vì Nhân dân quên mình”.

Khẳng định vị thế, tầm vóc của Đảng bộ Công an Thủ đô trong giai đoạn mới

Những kết quả đạt được trong gần ba tháng sau Đại hội cho thấy tinh thần hành động quyết liệt, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội. Từ công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào quần chúng - tất cả đều thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, kỷ cương và đổi mới, Đảng bộ Công an Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, văn minh và phát triển bền vững.