Công an Hà Nội tập luyện trong mưa

Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an triển khai công tác tập luyện đón dẫn đoàn theo phương án nhằm đảm bảo an ninh, an toàn sẵn sàng nhiệm vụ đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhận lời mời của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4/2025. Đồng thời, trong thời điểm này diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu - P4G. Đây là hai sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng cùng lúc diễn ra trên địa bàn Thành phố; yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện trên phải ở cấp độ cao nhất. Do đó, căn cứ tính chất, tầm quan trọng của các sự kiện, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và TP Hà Nội; Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của 2 sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng này. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh các đơn vị tập trung phương tiện thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo huy động tối đa lực lượng, bố trí tại tất cả khu vực diễn ra các hoạt động của đoàn khách quốc tế, phân công cụ thể rõ người, rõ việc, không để xảy ra bất kỳ thiếu sót nào làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ đoàn. Chủ động, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong giải quyết các tình huống cụ thể. Đúng 17h, theo đúng kế hoạch được đề ra, toàn bộ CBCS Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt tại tập trung tại khu vực làm nhiệm vụ. Theo đó, đội hình làm nhiệm vụ mở đường, đón dẫn đoàn khách quốc tế sẽ tập luyện thực tế với đúng hành trình từ khi đón đại biểu tại sân bay về nơi nghỉ và các địa điểm diễn ra hội nghị, làm việc. Toàn bộ đội hình mô tô dẫn đoàn của Công an Hà Nội triển khai cho nhiệm vụ đều là siêu môtô Honda Goldwing 2023. Đây là dòng xe chuyên dụng cho công tác dẫn đoàn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Trên xe đã trang bị đầy đủ hệ thống còi, đèn ưu tiên, micro để phát âm thanh dẹp đường. Do cấu tạo hình dáng thể hiện sự uy nghiêm, sức mạnh nên chiếc xe này được giao nhiệm vụ mở đường cho đoàn dẫn. Chia sẻ nhanh với PV Báo CAND, Trung tá Nguyễn Đăng Tiến (Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn), cho biết để chuẩn bị cho công tác đón dẫn và bảo vệ đặc biệt này, đơn vị đã chủ động trong việc đảm bảo phương tiện làm nhiệm vụ từ ôtô đến môtô chuyên dụng. Quá trình thực hiện đón dẫn, các CBCS được phân công cụ thể theo từng phương tiện với trang bị hiện đại đồng thời quán triệt chi tiết phương án từ các tuyến chính đến tuyến dự phòng nhằm đảo bảo an toàn cao nhất cho công tác dẫn đoàn theo đúng kế hoạch. Đây là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn nhưng với tất cả CBCS của Đội Tuần tra dẫn đoàn cũng là niềm vinh dự lớn khi được góp một phần công sức nhỏ bé cho sự thành công của việc đón tiếp các Đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại Hà Nội. Trong ảnh: Các lực lượng họp bàn kiểm tra lại phương án triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Lực lượng công an tiến hành cấm, hạn chế phương tiện tại 1 số tuyến địa bàn cụ thể. Cán bộ CSGT chốt trực làm nhiệm vụ trong cơn mưa tối 12/4. Đúng giờ, toàn bộ CBCS bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tập luyện dẫn đoàn qua​​​​​​ nhiều tuyến phố Thủ đô. Đội môtô dẫn đoàn được triển khai theo hình mũi tên gồm 3 xe đi trước, 3 xe đi sau với 12 cán bộ, chiến sĩ. Tốp 3 xe trước làm nhiệm vụ mở đường, dừng các xe đi qua giao lộ. Còn 3 xe sau sẽ "khóa đuôi", không cho các phương tiện khác xâm nhập vào đoàn. Với đặc thù tình hình giao thông của Thủ đô mật độ phương tiện sẽ rất đông, do đó khi triển khai công tác đón dẫn ngoài đường, các kíp dẫn phải liên tục đảm bảo thông tin thông suốt, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo sự an toàn lưu thông cho đoàn xe ưu tiên. Trong ảnh, đoàn xe di chuyển trên phố Trần Duy Hưng. Đoàn xe lưu thông qua cầu Nhật Tân hướng ra sân bay theo đúng kế hoạch đón dẫn. Công an TP Hà Nội khuyến cáo, tất cả người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh, dừng sát lề đường bên phải, chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất để nhường đường. Cuốn sách "Cẩm nang pháp luật về cư trú" cung cấp những thông tin, quy định pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện về những vấn đề gần gũi, quan trọng và liên quan trực tiếp đến mọi người dân như: hồ sơ, thủ tục, trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú; hồ sơ, thủ tục, các trường hợp khai báo tạm vắng. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam có ý nghĩa chiến lược Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ 14 tới 15/4. Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4.

https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-ha-noi-tap-luyen-trong-mua-bao-dam-an-toan-tuyet-doi-cac-doan-khach-quoc-te-i764985/