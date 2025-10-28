Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong

  • Thứ ba, 28/10/2025 06:18 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Công an TP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ nam sinh bị sát hại, đồng thời khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm là không chính xác.

Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ một thiếu niên bị đâm tử vong tại xã Nội Bài. Nạn nhân là V.M.K (SN 2011, trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội).

Cụ thể, chiều 25/10, V.M.K rủ L.M.K (SN 2011, trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội) đi chơi. Do L.M.K không đi, V.M.K gọi điện thoại chửi và thách thức.

Khoảng 19h30 cùng ngày, L.M.K nhắn tin cho V.M.K gạ đánh nhau tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại. Khi gặp nhau, L.M.K chửi và dùng dao đâm V.M.K.

nam sinh bi dam anh 1

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Hậu quả, V.M.K bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, L.M.K cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà. Đến 22h30 cùng ngày, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ L.M.K và đưa về trụ sở làm việc. ​

Đáng chú ý, sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.

Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật và đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà/Tiền Phong

