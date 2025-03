Công an làm việc với người dọa 'xử' người nhà cán bộ xã ở Hà Nội

Đề nghị truy tố băng cho vay nặng lãi do 'ông trùm' Ukraine điều hành

Công an TP.HCM đề nghị truy tố 30 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng Oncredit do "ông trùm" người Ukraine điều hành từ xa.