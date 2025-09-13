Công an làm việc với người liên quan vụ 'bé trai tố bị mẹ kế bạo hành'

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Trước đó, vào ngày 22/9, trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" kèm video và bản viết tay phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em, xảy ra tại phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

‎Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai. Ảnh cắt từ video.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú - Victoria, phường Kiến Hưng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm theo một bức "tâm thư" cùng video clip, được cho là của bé trai sống cùng bố và mẹ kế tại phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Bài viết lan truyền gồm 3 đoạn video trích xuất từ camera và những trang nhật ký, trong đó bé trai kể lại quá trình sinh sống bị mẹ kế bạo hành.

Trong nội dung nêu, thời gian gần đây bé trai bị mẹ kế đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa… Cùng với đó, đoạn video clip ngắn thể hiện người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu trong phòng...

Sau khi được đăng tải, bài viết được chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Nhiều tài khoản bình luận thương cảm với bé trai và lên án hành vi bạo lực của người phụ nữ, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.