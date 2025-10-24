Người đàn ông điều khiển xe máy không rõ chủ sở hữu gây án

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định bị can Nguyễn Ngọc Việt (SN 1988, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) sử dụng một môtô nhãn hiệu Honda Wave, màu đỏ - đen - trắng, không biển kiểm soát, số khung: RLHHC1218DY008733, số máy: HC12E5008988 (không rõ chủ sở hữu) để thực hiện hành vi phạm tội.
Bị can Nguyễn Ngọc Việt.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của môtô có đặc điểm nêu trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự; Địa chỉ: Số 7 phố Thiền Quang, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điều tra viên thụ lý: Kiều Văn Việt, điện thoại liên hệ: 0985750797) để cung cấp các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Đến hết ngày 30/10/2025, không có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
