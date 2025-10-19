Công an Thanh Hóa khuyến cáo sau vụ nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vụ nam sinh lớp 12 ở xã Quảng Bình bị bạn cùng trường đâm tử vong, đồng thời đưa ra khuyến cáo để phòng ngừa những vụ việc tương tự.

Liên quan vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, em P.T.B.N. (SN 2009, trú thôn 6, xã Quảng Bình; học sinh lớp 11A9) và L.Q.H. (SN 2008, trú thôn An Toàn, xã Lưu Vệ; học sinh lớp 12A8) cùng học trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) không có mâu thuẫn từ trước.

Tuy nhiên, từ mâu thuẫn bộc phát lúc học môn thể dục, trưa 17/10 lúc tan trường, L.Q.H cùng với L.Đ.A (SN 2008, trú thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình; bạn cùng lớp với H.) chặn đường, đuổi đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị đánh, P.T.B.N rút dao bấm (mang theo người) đâm vào L.Q.H, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát lúc học môn thể dục, 3 học sinh ở trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) xảy ra ẩu đả và gây ra vụ án mạng thương tâm.

Sau vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục con em, học sinh, đặc biệt chú ý các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ đến trường.

Gia đình và nhà trường có biện pháp rà soát, phát hiện số học sinh hư, cá biệt, ham chơi, lười học, thường xuyên bỏ học, nghiện game, tàng trữ, mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm...

Thường xuyên nắm bắt các mâu thuẫn trong học sinh, giáo viên để có biện pháp phối hợp với gia đình, phụ huynh giải quyết, xử lý không để phát sinh phức tạp; trường hợp cần thiết phải trao đổi, phối hợp với Công an xã, phường nơi cư trú, học tập để giải quyết theo quy định.

Nhà trường và gia đình chủ động kiểm soát đồ dùng học tập, vật dụng con em, học sinh mang theo trong cặp, người và tại các khu vực trong trường, gia đình. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở con em, học sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của nhà trường và khuyến cáo của cơ quan công an.

Các học sinh cần chấp hành nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường và các khuyến cáo về bảo đảm an ninh trật tự của Công an xã, phường nơi cư trú. Tuyệt đối không mang theo vật cấm, hung khí trong cặp sách, trong người. Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích, đánh nhau phải báo người lớn, thầy cô hoặc cơ quan công an; tuyệt đối không cổ vũ, tham gia đánh nhau.

Công an Thanh Hóa đề nghị mọi người dân nêu cao trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi cố ý gây thương tích, giết người nói chung và hành vi bạo lực học đường nói riêng, góp phần ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.