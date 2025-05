Công an tìm người liên quan đến 25 thửa đất tại dự án của Bách Đạt An

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tìm tổ chức, cá nhân từng đặt mua hoặc đặt cọc liên quan đến 25 thửa đất tại dự án An Cư 1 do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Ngày 8/5, Công an TP Đà Nẵng thông tin đang thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến 25 thửa đất thuộc dự án An Cư 1 (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Dự án này do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 5,3 ha. Để phục vụ công tác điều tra, Công an Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân từng đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua các thửa đất nêu trên khẩn trương liên hệ cung cấp thông tin. Người dân có thể đến trực tiếp trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu hoặc liên hệ qua Điều tra viên Nguyễn Đức Hùng. Khu dân cư An Cư 1 của Công ty CP Bách Đạt An xác xơ, ô nhiễm. Liên quan đến doanh nghiệp này, trước đó, cuối tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến 2023, trong quá trình triển khai các dự án bất động sản tại Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An đã nhận tiền đặt cọc mua đất từ khách hàng. Một phần số tiền này được sử dụng để triển khai dự án, trong khi phần còn lại, bà Châu bị cáo buộc đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/cong-an-da-nang-tim-nguoi-lien-quan-den-25-thua-dat-tai-du-an-cua-bach-dat-an-i767664/