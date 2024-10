Công an TP.HCM: Người nước ngoài điều hành đánh bạc trên mạng

Đại diện công an TP.HCM cho biết các đối tượng người nước ngoài móc nối, chỉ đạo việc lập tài khoản, tham gia điều hành hoạt động đánh bạc trên không gian mạng tại Việt Nam theo mô hình phân cấp.

Chiều 10/10, tại buổi họp báo định kỳ của UBND TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết hiện nay, tội phạm tổ chức và tham gia đánh bạc đã triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, các đối tượng này tạo lập website, tài khoản, hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để tổ chức đánh bạc. Đồng thời, chúng quảng cáo, lôi kéo người dùng mạng đánh bạc bằng nhiều hình thức, từ cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa cho đến các loại hình mới như bắn cá, nổ hũ, cá cược thể thao điện tử (eSport)…

Thượng tá Nguyễn Thăng Long tại buổi họp báo. Ảnh: H.V.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định hầu hết máy chủ của các website này được đặt tại nước ngoài và do các đối tượng người nước ngoài vận hành. Chúng thường móc nối, chỉ đạo các đối tượng người Việt để thiết lập tài khoản, tham gia điều hành hoạt động đánh bạc tại Việt Nam theo mô hình phân cấp; hình thành mạng lưới đánh bạc trên địa bàn cả nước nói chung và ở TP.HCM nói riêng.

Thượng tá Long cũng thông tin thêm trong những năm gần đây, trên không gian mạng còn xuất hiện các mô hình đánh bạc núp bóng dưới vỏ bọc trò chơi trực tuyến ngay trên ứng dụng của điện thoại. Ông đề nghị người dùng điện thoại cẩn trọng, cảnh giác với các loại hình trò chơi này.

Ngoài ra, đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý nhằm hạn chế tình trạng gọi điện quảng cáo trái quy định pháp luật và làm phiền người dân. Tuy nhiên, tình trạng sim “rác” vẫn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, các đối tượng vi phạm thường đầu cơ SIM dưới dạng chủ sở hữu là doanh nghiệp để đăng ký số lượng lớn thuê bao với nhà mạng, sau đó bán lẻ lại cho các cá nhân có nhu cầu.

Bên cạnh đó, các đối tượng này lợi dụng sự thiếu quản lý đối với cửa hàng, đại lý, điểm hợp tác dịch vụ viễn thông để đăng ký thuê bao di động “rác” thông qua giấy tờ giả, giấy tờ tùy thân của người dân bị lộ, lọt; sử dụng dịch vụ quảng cáo, phát tán nội dung trái quy định pháp luật thông qua thiết bị giả trạm thu phát sóng, dịch vụ tổng đài ảo, dịch vụ quảng cáo của Facebook, Google...

Trước thực trạng trên, công an thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh với hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Trong đó, Công an TP.HCM tiếp tục xác định “lấy công tác phòng ngừa là chính”, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng; nâng cao nhận thức an toàn, an ninh mạng của toàn xã hội...