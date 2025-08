Công an TP.HCM vượt 350 km giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online'

Nhận tin báo một nam sinh mất tích nghi do bị "bắt cóc online", Công an TP.HCM khẩn trương truy tìm, vượt hơn 350 km đến Đắk Lắk giải cứu nạn nhân an toàn.

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ giải cứu thành công nam sinh bị lừa trong vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online" tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, lúc 16h48 ngày 4/8, ông T.V.N. (SN 1972, ngụ phường Chợ Lớn, Quận 5 cũ) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo con trai là T.G.V. (SN 2007) đi khỏi nhà không rõ lý do và không liên lạc được. Cảnh sát vượt hơn 300 km giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online" tại khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thuận Thiên. Theo ông N., ông nhận được tin nhắn từ tài khoản của con với nội dung: "Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về". Tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định V. đã đi taxi đến một địa điểm ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngay trong đêm, tổ công tác di chuyển hơn 350 km đến khách sạn V.T. trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập. Đến khoảng 4h45 ngày 5/8, công an kiểm tra khách sạn và giải cứu thành công nam sinh. Theo điều tra ban đầu, V. là học sinh một trường THPT tại TP.HCM. Mặc dù nhà trường đã có tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn "bắt cóc online", nam sinh vẫn bị nhóm lừa đảo dụ dỗ, tự ý rời khỏi nơi cư trú. Hiện vụ việc được PC02 tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://vtcnews.vn/cong-an-tp-hcm-vuot-350km-giai-cuu-nam-sinh-bi-bat-coc-online-ar958024.html