Công an xuất hiện ở Thanh Bình An Lạc Viên sau vụ tố ép mua hũ tro cốt

Hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định đã có mặt tại Công ty Thanh Bình An Lạc Viên để điều tra làm rõ sự việc người dân tố ép mua hũ tro cốt giá cao.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiều 5/3, tại trụ sở Công ty Thanh Bình An Lạc Viên (Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định) có khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có mặt để làm việc về nội dung liên quan đến vụ tố ép mua hũ tro cốt giá cao.

Xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết việc cán bộ điều tra xuất hiện ở Công ty Thanh Bình An Lạc Viên là thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh xuất hiện tại Công ty Thanh Bình An Lạc Viên vào chiều 5/3.

Còn theo đại diện Công ty Thanh Bình An Lạc Viên, ngay trong ngày, lãnh đạo Công ty đã họp với toàn bộ nhân viên về sự việc nói trên.

"Mỗi ngày có khoảng 70 hộ gia đình đến để thực hiện việc hỏa táng. Công ty chúng tôi không có bất cứ văn bản nào cấm việc người dân mang quách hay hũ đựng tro cốt từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, khi nhân viên tư vấn giải thích đến người dân đã gây sự hiểu lầm", vị đại diện Công ty Thanh Bình An Lạc Viên cho biết.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nhiều người dân trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng và huyện Nam Trực (Nam Định) từng sử dụng dịch vụ hỏa táng tại Công ty Thanh Bình An Lạc Viên đều xác nhận công ty này không cho người dân mang quách từ bên ngoài vào, tất cả đều phải mua quách tại đây với giá trên 10 triệu đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định cho biết đây là sự việc được lãnh đạo ban Giám đốc quan tâm và chỉ đạo điều tra làm rõ.

Mặc dù người dân biết giá quách công ty bán cao hơn rất nhiều so với ngoài thị trường, trong lúc tang gia bối rối, họ không tranh cãi mà chịu đựng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định điều tra, làm rõ vụ việc.

Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long. Tháng 5/2023, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long là ông Trần Đình Giao từng bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 5 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.