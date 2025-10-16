Công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên VNeID

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an tổ chức lễ công bố "Triển khai thí điểm Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID".

Tại Hội nghị vào chiều 16/10, lãnh đạo C06 Bộ Công an nhấn mạnh: "Một trong các vấn đề tồn tại trong giai đoạn hiện nay là thực trạng về kẽ hở trong quản lý hàng giả, hàng nhái và công tác quản lý hóa chất, tiền chất... Việc này ảnh hưởng, mang lại hệ lụy hàng ngày, hàng giờ cho sức khỏe, đời sống của nhân dân".

Bộ Công an cam kết hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm hệ thống được triển khai thống nhất, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục C06, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Xuân Trung.

Theo thống kê, chỉ riêng năm 2024 đã phát hiện và xử lý hơn 47.000 vụ vi phạm với trị giá 425 tỷ đồng . Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

Về hóa chất, tiền chất, nhiều loại tiền chất công nghiệp hiện vẫn bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp, trong khi không ít hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi dòng di chuyển của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp và người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

Thực trạng này phản ánh khoảng trống đáng kể trong giám sát và truy xuất hóa chất, tiền chất, đòi hỏi sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn xã hội.

Giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được ra mắt nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành. Đây là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa chủ trương đột phá về chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, biến dữ liệu dân cư thành "tư liệu sản xuất số".

Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Lãnh đạo MobiFone khẳng định: "Việc khởi động thử nghiệm hệ thống này không chỉ là một dự án lớn về công nghệ, mà đó còn là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình triển khai Đề án 06. MobiFone cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng và bảo đảm vận hành bền vững hệ thống, đưa VNIDCheck trở thành nền tảng định danh, truy xuất nguồn gốc hàng đầu cho toàn bộ chuỗi hàng hóa quốc gia trong tương lai".

Bộ Công an (C06) sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện cơ sở pháp lý, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để hệ thống vận hành chính thức an toàn, hiệu quả và bền vững.