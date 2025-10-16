'Cuỗm' trên 2 tỷ đồng, một chủ hụi ở Cà Mau bị bắt

Theo điều tra, trong thời gian làm chủ hụi vào tháng 7/2023, Bé Em thâm hụt tiền cá nhân, không còn khả năng chung hụi nên tuyên bố vỡ hụi, đồng thời Bé Em còn 22 dây hụi chưa hoàn thành trách nhiệm chung hụi cho hụi viên.
Lợi dụng hụi viên không khui hụi đầy đủ, các hụi viên không quen biết nhau, Bé Em tự ý hốt 50 chân hụi của hụi viên ở 12 trong tổng số 22 dây hụi, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Bé Em.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đề nghị ai tham gia chơi hụi do Phạm Bé Em làm chủ, đến Công an xã (nơi cư trú) để được hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
