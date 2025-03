Công chúa xứ Nassau làm việc tại Chanel

Chưa tận hưởng hạnh phúc hôn nhân lâu, Công chúa Charlotte phải đối mặt với mất mát lớn. Hoàng tử Frederik, em trai cô, qua đời hôm 1/3 khi mới ngoài 20. Thông tin về hoàng tử do gia đình cung cấp trên trang web của Quỹ hỗ trợ người bị bệnh hiếm (POLG), do Frederick thành lập năm 2022. “Hai vợ chồng tôi muốn thông báo với các bạn về sự ra đi của con trai chúng tôi, người sáng lập, đồng thời là Giám đốc Sáng tạo của Quỹ POLG, Frederik”, cha của anh, Hoàng tử Robert của Luxembourg, cho biết.

Quỹ mô tả bệnh POLG là “một rối loạn di truyền cướp đi năng lượng của các tế bào trong cơ thể, từ đó gây ra tình trạng rối loạn chức năng và suy đa cơ quan tiến triển”. Người ta có thể so sánh nó với việc có một cục pin bị lỗi không bao giờ sạc đầy và luôn trong tình trạng cạn kiệt. Căn bệnh này không phổ biến nên không ai biết có bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng nghiên cứu về POLG có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ bệnh Parkinson đến ung thư. Quỹ cho biết căn bệnh này không có phương pháp điều trị hay chữa khỏi, CNN đưa tin.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.