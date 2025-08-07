Công nghệ IVL - 'khắc tinh' của vôi hóa lòng mạch

Bệnh nhân tắc nghẽn mạch vành do vôi hóa nặng trước kia phải mổ hở, nay có thể điều trị triệt để bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu nhờ công nghệ IVL (Intravascular Lithotripsy).

Đây là lần đầu tiên công nghệ điều trị bệnh này xuất hiện tại Việt Nam.

Phá vỡ mảng bám canxi “cứng đầu”

Cụ bà H.T.C. (89 tuổi, Đồng Nai) nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau tức ngực. Phim chụp cho thấy mạch vành bên phải bị tắc gây nhồi máu cơ tim cấp tính và thân chung mạch vành trái bị hẹp đến 90% do vôi hóa nặng.

“Mạch trái này đảm nhận nhiệm vụ cung cấp đến 70% máu nuôi trái tim nên nguy cơ bệnh nhân đột tử rất cao”, TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp Bệnh viện FV - cho hay.

TS.BS Hồ Minh Tuấn và đồng nghiệp kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: FV.

Khối canxi lớn và dày bám chặt trong lòng mạch đã khiến phương pháp nong bóng đặt stent thông thường trở nên bất khả thi. Trong phòng Cathlab, TS.BS Hồ Minh Tuấn bình tĩnh triển khai “chiến thuật kép”: Đầu tiên dùng mũi khoan kim cương Rotapro phá lớp canxi cứng như đá trên bề mặt. Lòng mạch dần lộ diện, công nghệ IVL (Intravascular Lithotripsy) tiếp tục công phá với những xung sóng siêu âm mạnh mẽ, khiến các mảng canxi nằm sâu dưới nội mạc nứt vỡ. Tiếp theo, bóng IVL được bơm phồng để nong rộng lòng mạch, lúc này stent được đặt vào lòng mạch, giúp khơi thông dòng máu. Cả quá trình được theo dõi sát sao bằng hình ảnh quang học trong lòng mạch (OCT).

Trước đó, bệnh nhân đã trải qua hàng loạt kiểm tra về tim, gan, thận và các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, mọi bước đều được tính toán kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

TS.BS Hồ Minh Tuấn (giữa) thực hiện can thiệp mạch vành bằng công nghệ IVL.Ảnh: FV.

Sau thủ thuật, sức khỏe cụ C. ổn định, cơn đau ngực, khó thở hành hạ lâu nay đã hoàn toàn biến mất. Cụ cảm kích khi nhắc tới bác sĩ Hồ Minh Tuấn: “Gặp được bác sĩ giỏi như vậy, tôi thấy nhẹ nhõm và yên tâm lắm”.

Xóa tan nỗi ám ảnh mổ hở

Cùng ngày, ê-kíp của TS.BS Hồ Minh Tuấn tiếp tục điều trị thành công cho bà T.T.T.Đ. (69 tuổi, Cà Mau), cũng bằng công nghệ IVL. Đây là một ca hẹp mạch vành rất phức tạp: Bệnh nhân bị tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao và bệnh thận mạn khiến lòng mạch vôi hóa nghiêm trọng.

Bà Đ. thường xuyên đau thắt ngực, có lúc ngất xỉu. Trước đó, bà từng đặt stent tại một bệnh viện khác ở TP.HCM, nhưng do vôi hóa quá nặng, stent không thể bung hết nên mạch vành tái hẹp hai lần.

Nhờ thủ thuật can thiệp bằng IVL lần này, các mảng bám canxi được phá vỡ hoàn toàn, stent đưa vào lòng mạch của bệnh nhân nở bung tối đa. “Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi stent đặt trong lòng mạch được nở rộng đạt mức tối ưu kết hợp uống thuốc theo toa, nguy cơ tái hẹp lúc này giảm chỉ còn dưới 0,5%”, bác sĩ Tuấn giải thích.

2 ngày sau khi thực hiện thủ thuật, bà Đ. đã có thể hít thở nhẹ nhàng trở lại. “Tôi đi theo bác sĩ Tuấn chữa tim hơn 10 năm nay. Vừa rồi bị ngất xỉu, cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, khi ổn định được chuyển lên FV điều trị tiếp… Nghe bác sĩ giới thiệu công nghệ mới IVL tôi mừng lắm. Tôi sợ mổ hở lắm, không có bác sĩ Tuấn chắc tôi đã mất rồi”, nữ bệnh nhân xúc động nói.

Tình trạng sức khỏe của bà Đ. đã ổn định sau khi được can thiệp mạch.Ảnh: FV.

Mở đường sống cho bệnh nhân hẹp mạch vành phức tạp

Theo thống kê, cứ mỗi 100 ca can thiệp tim mạch thì có khoảng 5 ca thất bại do vôi hóa nặng. Trước đây, giải pháp duy nhất là mổ hở, nhưng phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với người cao tuổi hoặc mang nhiều bệnh nền. Nhiều bệnh nhân đành chấp nhận nguy cơ tái hẹp sau can thiệp, khiến quá trình điều trị kéo dài và tốn kém.

Công nghệ IVL đã thay đổi “cuộc chơi”: Vừa phá vôi hiệu quả, vừa là thủ thuật ít xâm lấn, bệnh nhân tỉnh táo suốt quá trình can thiệp, phục hồi nhanh, giảm thiểu đáng kể biến chứng so với mổ hở truyền thống.

Bệnh viện FV tiên phong ứng dụng công nghệ IVL điều trị nghẽn mạch vành. Ảnh: FV.

Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp Bệnh viện FV là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng các công nghệ can thiệp ít xâm lấn, điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch phức tạp: Từ nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, hở van, suy tim cho đến các ca hẹp mạch vành nghiêm trọng. Các kỹ thuật cao thực hiện trong phòng Cathlab tại Bệnh viện FV được bảo hiểm y tế chi trả.

Để biết thêm thông tin, độc giả liên hệ Bệnh viện FV qua số (028)35113333 hoặc đến trực tiếp số 6 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.