Công thức làm gà sốt cam chua ngọt lạ miệng

Gà sốt cam là món ăn được kết hợp giữa nhiều tầng hương vị chua, cay, mặn, ngọt, khiến người ăn khó quên.

Để món gà sốt cam đạt chuẩn, yếu tố quan trọng nhất chính là phần sốt cam. Nếu chế biến không đúng cách, sốt có thể bị đắng hoặc nhẫn, mất đi hương vị thơm ngon đặc trưng. Thậm chí, lượng vitamin C dồi dào trong cam cũng dễ bị hao hụt nếu xử lý không khéo.

Kỳ Duyên

Eat This Not That