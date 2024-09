Công ty ở TP.HCM, Hà Nội ủng hộ vùng bão lũ hàng trăm triệu đồng

Trước thiệt hại nặng nề do bão Yagi gây ra với các tỉnh thành miền Bắc, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM và Hà Nội kêu gọi nhân sự ủng hộ tiền mặt, tổ chức các xe chuyến cứu trợ.

Bãi xe Chương Dương Độ (Hà Nội) bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mực nước sông Hồng dâng cao đêm 9/9. Ảnh: Việt Hà.

Sáng 10/9, khi cả nước hướng về miền Bắc đang chống chọi với bão lũ, Trần Bích, CEO của một công ty giải trí đa phương tiện tại TP Thủ Đức (TP.HCM), đứng ra tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào gặp nạn. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 30 nhân sự trong đội nhóm đã quyên góp được gần 7 triệu đồng.

Bản thân chị Bích cũng như nhiều nhân sự khác trong công ty có người thân, bạn bè sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành miền Bắc, nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

“Một điều may mắn là toàn bộ nhân sự và gia quyến đều bình an. Nhưng điều này càng khiến tôi và các bạn nhân sự thêm xót xa cho các hoàn cảnh không may ở miền Bắc, như ở Thái Nguyên, Yên Bái... Nên tôi và các bạn nhân sự đều đồng lòng ít nhiều mình cũng phải quyên góp giúp đỡ đồng bào mình”, cô nói.

Bão Yagi ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh thành miền Bắc, khiến người dân nhiều khu vực cần sự trợ giúp trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: Việt Linh.

Nhiều tỉnh, thành miền Bắc đang hứng chịu mưa lũ kỷ lục, trong đó nhiều khu vực bị cô lập vì ngập lụt nghiêm trọng như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang... Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên sông Thao, sông Lục Nam, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long và tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hoá.

Bên cạnh công ty của Trần Bích, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM và Hà Nội cũng nhanh chóng gửi những khoản tiền ủng hộ, cử đoàn cứu trợ đến các tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, góp công góp của giúp đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công ty TP.HCM, Hà Nội tổ chức quyên góp

Số tiền quyên góp của công ty Trần Bích được chuyển đến 2 đơn vị để hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Trong đó, một nhóm tình nguyện của công ty tại Đà Nẵng sẽ trực tiếp lên Thái Nguyên, Yên Bái vào sáng 11/9 để trao tận tay bà con những phần quà thiết yếu.

Một nhóm khác tại Hà Nội, là một công ty cùng ngành, cũng đang tổ chức quyên góp và trực tiếp cứu trợ nhiều vùng hơn, nhưng trọng tâm vẫn là Thái Nguyên, Yên Bái.

“Vì ở xa nên chúng tôi chọn cách quyên góp tiền mặt để các đơn vị cứu trợ tại chỗ có thể mua sắm lương thực, nước uống, vật phẩm y tế... một cách nhanh chóng và phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại của người dân”, CEO nói thêm.

Công ty của Trần Bích ủng hộ tiền mặt, gửi đến các đơn vị hỗ trợ tại chỗ nhằm giúp đỡ bà con vùng lũ. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, chuyên viên marketing Nam Hoàng (25 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có mặt tại công ty vào sáng 10/9 sau 1 tiếng đồng hồ vượt qua những con đường ngập lụt, nhận được lời kêu gọi ủng hộ bà con vùng bão lũ từ phía lãnh đạo.

Không ai bảo ai, anh và đồng nghiệp nhanh chóng gửi đi những khoản tiền, chung tay giúp đỡ người dân của các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Yagi.

Để làm gương cho nhân viên, các cấp quản lý của Nam Hoàng tiên phong gửi vào quỹ chung những khoản ủng hộ đầu tiên. Trong khi giám đốc quyên góp 100 triệu đồng, trưởng phòng của anh gửi đi 20 triệu đồng.

Về phần mình, Nam đóng góp 1 triệu đồng vào quỹ chung của công ty. Hôm qua, anh đã tiến hành quyên góp cá nhân thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Tôi thấy may mắn khi sống ở Hà Nội, chỉ chịu ảnh hưởng nhỏ từ cơn bão. Nhìn thấy hình ảnh, video ghi lại sự mất mát của người dân Cao Bằng, Lào Cai, tôi không sao ngủ được, chỉ có thể quyên góp trong khả năng giúp đồng bào vượt qua khó khăn”, Nam Hoàng nói.

Theo chia sẻ từ phía lãnh đạo, công ty anh cũng ủng hộ người dân vùng bão lũ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sử dụng tên tập thể. Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng thể hiện mong muốn tổ chức một chuyến cứu hộ, góp sức giúp người dân các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, để nhân viên tình nguyện đăng ký tham gia.

Kết thúc phiên kêu gọi ủng hộ buổi sáng, giám đốc của Nam Hoàng chia sẻ trước 100 nhân viên các phòng ban: “Theo dõi đài báo đưa tin suốt những ngày qua, tôi tin rằng các bạn đều lo lắng, xúc động trước những mất mát do thiên tai, bão lũ gây ra. Tôi thay mặt công ty cảm ơn đóng góp của các bạn, xin hứa chuyển toàn bộ số tiền này đến với bà con vùng bão”.

Doanh nghiệp cứu trợ nhu yếu phẩm, nhân sự góp sức

Công ty của Thanh Tùng (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chính thức kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh thành chịu thiệt hại do bão từ ngày 9/9. Bên cạnh đóng góp tiền mặt, doanh nghiệp vận tải này cũng tận dụng lợi thế trong ngành, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ.

Thanh Tùng mong muốn vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận tay người dân Thái Nguyên. Ảnh: NVCC.

Cụ thể, công ty Tùng dự kiến chi viện 3 đoàn xe đưa thực phẩm và thuốc men đến Thái Nguyên, Yên Bái, hỗ trợ người dân ở các khu vực này. Doanh nghiệp của anh chuẩn bị nước lọc, mì tôm, đồ hộp, thuốc hạ sốt, giảm đau, đóng thùng và chất lên xe.

Dù công ty không yêu cầu nhân sự khối văn phòng tham gia vào chuyến cứu trợ, Thanh Tùng và một số đồng nghiệp xung phong theo đoàn đến Thái Nguyên.

“Nếu chỉ nhấn nút chuyển khoản và ở nhà, tôi sẽ cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Tôi còn trẻ, còn khoẻ, muốn góp sức mình hỗ trợ đồng bào. Tôi muốn trao tận tay bà con những gói mì, hộp sữa mà công ty chuẩn bị”, Tùng chia sẻ.

Sau khi chia sẻ kế hoạch cùng công ty lên đường cứu trợ người dân vùng lũ cho gia đình, nhân sự 28 tuổi nhận được sự ủng hộ từ phía bố mẹ. Dù lo lắng, mẹ anh vẫn mong con trai tận mắt chứng kiến sự mất mát, khó khăn ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, từ đó biết trân trọng cuộc sống may mắn hiện tại.

Gia đình Thanh Tùng cũng gửi thêm mì tôm và sữa cho đoàn cứu trợ của công ty con trai. Ngay khi nghe con trình bày, mẹ Tùng nhanh chóng mua thêm thực phẩm, gửi con mang đến tận tay người dân Thái Nguyên.