CSGT cương quyết xử lý xe ôm công nghệ, shipper vi phạm giao thông

Không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chở hàng cồng kềnh, che biển số… là những lỗi phổ biến mà xe ôm công nghệ, shipper (người giao hàng) thường xuyên vi phạm.

Theo phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), thời gian vừa qua, lực lượng CSGT đã tăng cường xử lý các vi phạm về việc không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chờ hàng cồng kềnh, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè, che chắn biển số… khi tham gia giao thông, đặc biệt đối với các đối tượng hành nghề xe ôm, shipper.

Ghi nhận tại một chốt kiểm tra, xử lý các vi phạm về giao thông trong giờ cao điểm sáng 5/6 của tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), cho thấy chỉ trong khoang thời gian ngắn đã có rất nhiều cánh xe ôm công nghệ của các hãng nổi tiếng như Grab, Be… và các shipper của các công ty giao hàng SPX press, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh… vi phạm giao thông.

"Đa phần, những người làm xe ôm công nghệ này thường vi phạm lỗi không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chạy ngược chiều hay đi trên vỉa hè, còn shipper thì vi phạm về việc chở hàng cồng kềnh, che chắn biển số để tránh bị xử lý vi phạt nguội… Những trường hợp vi phạm sẽ được lực lượng CSGT tổng hợp và gửi thông tin về các công ty mà họ đang làm việc", đại diện Tổ công tác đội CSGT số 6 cho biết.

CSGT xử lý người vi phạm.

Cũng theo vị đại diện này, trong thời gian vừa qua, đặc biệt sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe của Chính phủ được ban hành. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội Đội đã thường xuyên ra quân xử lý các nhóm vi phạm có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

"Trong đó, các hành vi chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè, che biển số… được lãnh đạo Đội chỉ đạo cương quyết xử lý, không có vùng cấm và không có chuyện xin - cho", đại diện Đội CSGT số 6 cho hay.

Tại buổi xử lý, một bác lái xe mặc áo hãng xe ôm công nghệ Grab vi phạm lỗi đi trên vỉa hè bày tỏ: "Vì buổi sáng thường xuyên tắc đường, thấy có nhiều người cũng leo lên vỉa hè để tránh tắc, một phần cũng vì khách giục sợ muộn giờ làm, nên tôi cũng leo lên vỉa hè để đi”.

"Tôi cũng được nghe sau khi có Nghị định mới, mức tăng phạt vi phạm giao thông đã tăng, nhưng không nghĩ lại tăng nặng đến như vậy. Sau lần vi phạm này, được sự tuyên truyền về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ của các đồng chí CSGT tôi xin chừa và nghiêm chỉnh chấp hành, chứ không thì không biết làm đến khi nào mới đủ tiền phạt”, bác xe ôm này bày tỏ.

Cũng theo diện phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), bên cạnh công tác cương quyết xử lý các vi phạm Luật TTATGT đường bộ, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp tại các buổi kiểm tra, xử lý… nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh đô thị.

Thông tin về tình hình xử lý vi phạm trên địa bàn Thủ đô thời gian vừa qua, Phòng CSGT cho biết, từ ngày 15/5 đến 4/6, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý 10.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tạm giữ 2.858 phương tiện, tước 648 giấy phép lái xe và trừ điểm đối với 1.743 giấy phép lái xe.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: vượt đèn đỏ 326 trường hợp, đi ngược chiều 358 trường hợp, chở hàng hóa cồng kềnh 74 trường hợp và đi xe trên vỉa hè 136 trường hợp.

"Không chỉ áp dụng biện pháp phát hiện, xử lý tại chỗ, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc phát hiện, xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát", đại diện phòng CSGT nhấn mạnh.

Riêng kết quả xử lý qua hệ thống camera giám sát (phạt nguội) xử lý: 143 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt ước tính khoảng 459 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu gồm: đi vào đường cấm, ngược chiều, vượt đèn đỏ và dừng đỗ sai quy định.

Từ ngày 26/5, Phòng CSGT đã triển khai kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm thông qua các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Qua 9 ngày triển khai, đã phát hiện và xử lý 409 trường hợp vi phạm; các vi phạm chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và đi trên vỉa hè; lực lượng chức năng đã gửi thông báo vi phạm (phạt nguội) đến hàng trăm chủ phương tiện để yêu cầu đến giải quyết theo quy định.