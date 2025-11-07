Cư xá Thanh Đa bình yên qua ống kính Oppo Find X9 Pro

Với camera tele Hasselblad có độ phân giải đến 200 MP, Oppo Find X9 Pro giúp tôi dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc đời thường lột tả rõ nét cuộc sống bình yên tại cư xá Thanh Đa.

Vẻ đẹp của những chung cư cũ

Cư xá Thanh Đa với tuổi đời hơn nửa thế kỷ là một phần ký ức đô thị không thể phai mờ của TP.HCM. Nằm trọn vẹn trên bán đảo Thanh Đa (Bình Quới) với 3 mặt giáp sông Sài Gòn thơ mộng, cư xá mang vẻ đẹp nhuốm màu thời gian với những lô chung cư phủ đầy rêu phong. Đây không chỉ là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ dân, mà còn nổi tiếng như một địa điểm khó có thể bỏ lỡ với các tín đồ nhiếp ảnh bởi sự độc đáo của kiến trúc, hoài niệm trong không khí và yên bình ở cảnh quan. Trong số 21 lô chung cư còn đến hiện tại, lô F là khu vực gây ấn tượng lớn nhất bởi lối kiến trúc kết hợp 3 dãy nhà với nhau tạo thành hình tam giác với một khoảng sân trống ở giữa. Với cụm camera có độ phân giải từ 50 MP, đặc biệt là camera tele Hasselblad 200 MP cùng chế độ chụp XPAN, Oppo Find X9 giúp tôi dễ dàng ghi lại vẻ thanh bình đối lập hoàn toàn với sự hối hả của đô thị, cũng như những nét độc đáo, cổ kính trong thiết kế kiến trúc của từng khu vực.

Nhịp sống chậm rãi giữa mảng xanh của thành phố

Nằm giữa sông Sài Gòn, song cư xá Thanh Đa vẫn sở hữu hệ thống giao thông hoàn chỉnh cùng tiện ích đầy đủ như công trình hành chính, trường học, trạm y tế, chợ dân sinh, công viên cây xanh... Không gian sống bình yên giữa lòng đô thị này khiến bất kỳ ai đặt chân tới cư xá Thanh Đa cũng cảm thấy như bước vào “thế giới khác”. Đó là thế giới của những sáng tinh mơ tập thể dục trên con đường ven sông, những buổi trưa yên ả ngồi trước thềm nhà thư thái và hướng ánh nhìn xa xăm, hay khi chiều buông tranh thủ tản bộ quanh hồ dưới bầu không khí mát mẻ. Nhờ dải tiêu cực phủ rộng từ 15 mm của camera góc siêu rộng đến 70 mm (có thể zoom tới 140 mm) của camera tele, kết hợp các chế độ như chụp liên tục, thể thao, macro... không khó để tôi ghi lại nhịp sống chậm rãi, thanh bình nơi con người giao hòa cùng thiên nhiên này.

Phiên chợ dân sinh nhìn từ trên cao

Chiều xuống, chợ Thanh Đa lại khoác lên mình “tấm áo” tấp nập thường ngày với đầy đủ màu sắc. Đây là chợ truyền thống lâu đời, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm của cư dân cư xá cũng như khu vực Bình Quới lân cận. Hướng góc nhìn từ cầu thang của một lô chung cư xuống con đường nhỏ nơi khu chợ tọa lạc, camera tele Hasselblad giúp tôi chụp rõ các sạp hàng san sát nhau với đủ loại hàng hóa. Không chỉ vậy, độ phân giải 200 MP còn giúp tôi dễ dàng thực hiện các dụng ý nghệ thuật của mình, khi crop bức ảnh gốc mà vẫn đảm bảo được độ nét, qua đó lột tả một không gian nhộn nhịp đặc trưng của chợ truyền thống Nam Bộ. Quy mô tuy không lớn, nhưng khu chợ lại mang đến cảm giác thân thuộc có chút hoài cổ. Bởi lẽ, đây không chỉ là nơi kẻ buôn, người bán, mà từ lâu đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân cư xá Thanh Đa.