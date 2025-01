Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 1.200 tỷ

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố các đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm bắt thông tin trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua website www.agbong8... tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cục CSHS chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập các đối tượng, khám xét các địa điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng bị triệu tập gồm Trần Trung Hiếu (biệt danh Hiếu Dế, SN 1990), có 1 tiền án, tội cố ý gây thương tích; Trần Vĩnh Fan (biệt danh Trung Tuệ, anh ruột của Trần Trung Hiếu, SN 1985), có 2 tiền án, tội cố ý gây thương tích, tội đánh bạc; Nguyễn Trương Trọng Toàn (SN 1990), có 1 tiền án, tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; Nguyễn Phúc Thuận (biệt danh Thuận trâu bò, SN 1982), có 1 tiền án, tội đánh bạc, 1 tiền sự, hành vi đánh bạc.

Trần Hải Đăng (SN 1981), có 1 tiền án, tội sử dụng trái phép chất ma tuý; Vũ Đình Tú (biệt danh Tú Cơ, SN 1992), có 1 tiền án, tội cưỡng đoạt tài sản, 1 tiền sự hành vi đánh bạc; Phùng Quốc Anh Tuấn (SN 1984), có 1 tiền án tội cố ý gây thương tích; Hoàng Tiến Dụ (SN 1976), có 1 tiền án tội che giấu tội phạm...

Quá trình khám xét, Ban chuyên án đã thu giữ 20 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU, 1 tỷ 110 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, cuối năm 2023, Trần Trung Hiếu đã đăng ký, lập tài khoản siêu tổng đại lý (Supper Master) trên trang web cá cược Agbong88 của nhà cái quốc tế IBET. Sau đó, đối tượng Hiếu chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới và cấp cho các đối tượng đầu dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số địa phương khác.

Tại thời điểm phát hiện, tài khoản siêu tổng đại lý có 14 tài khoản Master (tổng đại lý), 51 tài khoản Agent (đại lý) và 233 tài khoản Member (con bạc). Tổng số tiền giao dịch trong 27/11 đến ngày 31/12/2024, của tài khoản Super Master là trên 100 tỷ đồng .

Theo tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng có liên quan, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc này hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục từ cuối năm 2023 đến nay, theo thống kê, số tiền giao dịch khoảng 1.200 tỷ đồng .

