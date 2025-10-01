Cụm màn hình khổng lồ trên Porsche Cayenne thuần điện

Porsche Cayenne Electric sẽ được trang bị màn hình cong ở trung tâm táp-lô, thiết kế liền mạch với màn hình ở ghế phụ.

Porsche gần đây chia sẻ loạt hình ảnh về khoang nội thất biến thể thuần điện của mẫu SUV Cayenne. Theo đó, nhà sản xuất ôtô Đức khẳng định Cayenne Electric sẽ sở hữu “diện tích màn hình lớn nhất trong tất cả mẫu Porsche từ trước đến nay”.

Porsche Cayenne thuần điện sẽ có cụm đồng hồ kỹ thuật số 14,25 inch sau vô lăng, cùng với option bổ sung là màn hình 14,9 inch bên ghế phụ.

Ngay giữa trung tâm là cụm màn hình OLED cong kích thước 12,25 inch mang tên Flow Display, kéo dài xuống bệ trung tâm và chứa phần lớn nút điều khiển hệ thống điều hòa. Màn hình này có thiết kế giống với một chiếc điện thoại gập, liền mạch với cụm màn hình bên phụ.

Xe vẫn có một vài phím bấm vật lý, nhưng sẽ ít hơn nhiều so với Cayenne bản xăng.

Cửa gió điều hòa trung tâm được chuyển lên phía trên táp-lô để phù hợp với kiểu thiết kế màn hình theo cụm liền mạch.

Porsche cho biết Cayenne Electric sẽ là mẫu xe có diện tích màn hình lớn nhất của hãng. Ảnh: Porsche.

Các phiên bản cao cấp hơn của Cayenne thuần điện còn có tựa tay tích hợp chức năng sưởi ấm, trang bị cho cả cửa trước và sau.

Một trần kính toàn cảnh lớn nhất từ trước đến nay cũng được Porsche trang bị cho Cayenne thuần điện, chia thành 9 phần và có thể chuyển đổi riêng lẻ từ mờ sang trong suốt chỉ bằng một nút bấm. Trần kính này có thể mở hé ở phía trước, giống như một cửa sổ trời.

Hãng xe Đức cũng tiết lộ thêm một vài thông số kỹ thuật của Cayenne thuần điện. Phiên bản cao cấp nhất với Launch Control sở hữu công suất hơn 1.073 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm. Nhờ đó, xe tăng tốc 0-100 km/h trong chưa đến 3 giây, 0-200 km/h trong chưa đầy 8 giây và tốc độ tối đa vượt ngưỡng 250 km/h.

Gói pin lithium-ion 113 kWh có mật độ năng lượng cao hơn 7% so với Taycan. Khi sạc đầy, bộ pin cho phép Cayenne thuần điện vận hành trên quãng đường tối đa hơn 600 km, công bố theo chu trình WLTP.

Sạc không dây là tính năng sẽ có trên Porsche Cayenne Electric. Ảnh: Porsche.

Khi kết nối trụ sạc 400 kW, Cayenne thuần điện mất khoảng 15 phút để nạp lại 10-80% dung lượng pin. Với những người không muốn dùng dây sạc, một đế sạc không dây công suất 11 kW sẽ sớm ra mắt ở châu Âu vào năm sau trước khi mở rộng ra các thị trường khác.

Porsche Cayenne thuần điện được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén, bên cạnh tùy chọn hệ thống lái cầu sau giúp bán kính quay vòng giảm xuống còn khoảng 11,1 m.

Phanh gốm cũng là một trong những option khách hàng có thể chi tiền để sở hữu, gồm đĩa trước 440 mm và đĩa sau 410 mm. Phiên bản Cayenne Electric cao cấp nhất có khóa vi sai điều khiển điện tử trên trục sau. Hệ thống Active Ride tự cân bằng giống Panamera và Taycan cũng sẽ được trang bị.

Porsche cũng xác nhận kế hoạch giữ Cayenne chạy xăng tồn tại trong ít nhất thập kỷ tiếp theo. Tương tự, Macan điện cũng sẽ bán song song với một biến thể chạy xăng mới, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Porsche từng tiết lộ ra mắt một SUV 3 hàng ghế thuần điện. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ trình làng trước tiên với động cơ đốt trong, sau đó mới đến phiên bản thuần điện.