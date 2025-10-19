Cùng Comfort gửi cái ‘thơm’ đến phái đẹp với Zalo Festive AI Card

Nhân dịp 20/10, Comfort kết hợp Zalo Festive AI Card biến từng lời chúc thành “cái thơm” vừa đáng yêu vừa ý nghĩa, để yêu thương lan tỏa theo cách thật mới.

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, Comfort không chỉ gửi “hương” đến phái đẹp, mà còn trao đi cơ hội để mỗi người tự tay gửi gắm yêu thương theo cách riêng, tinh tế, sáng tạo và đầy cảm xúc. Với tính năng gửi thiệp Zalo Festive AI Card, việc nói lời cảm ơn, lời yêu thương trở nên dễ dàng và ý nghĩa.

“Cái thơm” - lời yêu thương từ chiến dịch 20/10 của Comfort

Từ lâu, Comfort đã trở thành bạn đồng hành thân thiết trong hành trình chăm chút gia đình của phụ nữ Việt - những người vẫn hàng ngày gửi yêu thương qua từng chiếc áo thơm, tấm chăn mềm hay chiếc khăn gấp gọn gàng. Mỗi hương thơm là một cách yêu không lời, là “dấu vân tay” dịu dàng mà họ để lại trong nhịp sống gia đình.

Comfort là trợ thủ đắc lực của phái đẹp trong việc trao đi những “cái thơm” mỗi ngày.

Từ tiền đề ấy, dịp 20/10 năm nay Comfort khởi động chiến dịch “Cái thơm gửi theo” như lời tri ân đến những người phụ nữ. Thông điệp “Cái thơm như yêu thương gửi gắm” gợi nhắc rằng tình yêu đôi khi không cần những món quà lớn lao, mà chỉ cần một cái thơm nhẹ thôi vẫn đong đầy cảm xúc.

Muốn biến “cái thơm” ấy thành món quà có thể được gửi đi thật dễ dàng và gần gũi trong thời đại số, Comfort bắt tay Zalo Festive AI Card mang công nghệ AI vào thế giới cảm xúc để mỗi lời chúc, mỗi lời yêu đều được “ướp hương” theo cách riêng.

Dù ở gần hay ở xa, những “cái thơm” từ mẹ, từ vợ, từ chị em luôn bên chúng ta suốt cả ngày dài.

Trên nền tảng thiệp chúc bằng trí tuệ nhân tạo này, người dùng có thể chọn mẫu thiệp mang phong cách của Comfort: Ấm áp, dịu dàng, và đầy cảm xúc. Người dùng có thể thay đổi màu sắc, chọn hình minh họa, thêm những lời chúc bay bổng, vần điệu như một bài thơ nhỏ. Nhờ AI, những tấm thiệp không chỉ là hình ảnh tĩnh, mà còn như mang hơi thở của cảm xúc, có sắc màu riêng, giai điệu riêng và câu chữ riêng, khiến việc gửi lời chúc trở nên chân thật, gần gũi và dễ thương.

Khi “cái thơm” bước vào thế giới công nghệ hiện đại

Nếu ngày xưa, yêu thương gửi theo gió, theo hương vải áo thì nay, Comfort giúp “cái thơm” bay qua màn hình. Từ những người con xa nhà muốn gửi “cái thơm” cho mẹ, đến các anh chồng vụng về muốn nói lời cảm ơn với vợ, chiến dịch nhanh chóng lan tỏa với hàng nghìn tấm thiệp được tạo và chia sẻ trên mạng xã hội.

Những lời thương đôi khi ngại nói, nay hóa thành “cái thơm” vừa duyên vừa tinh tế. Chỉ một tấm thiệp nhỏ mà đủ khiến người nhận mỉm cười bởi ai cũng hiểu, đó không chỉ là một lời chúc mà là một cách “chạm” vào trái tim nhau. Người dùng thích thú khi được tự tay “pha chế” hương cảm xúc: Chọn màu, chọn lời, chọn cách thể hiện để tạo nên một “cái thơm” thật riêng. Có người gửi thiệp tặng mẹ với câu chữ giản dị: “Bình thường con hay quậy phá, nhưng nếu được 'thơm' má thì sẽ ngoan ngay”. Những câu chúc mang chút chơi chữ, vần điệu khiến lời chúc bỗng hóa thành thơ, thành kỷ niệm.

Sử dụng Zalo Festive AI Card để bày tỏ tình cảm với người phụ nữ yêu thương trong gia đình thật dễ dàng chỉ với vài bước.

Để sử dụng tính năng này, người dùng truy cập Mini App bằng cách tìm kiếm từ khoá “Thiệp 20 tháng 10” trên ứng dụng Zalo. Người dùng sẽ được chào đón bằng giao diện mang đậm tinh thần Comfort - nhẹ nhàng, tinh tế và ấm áp. Sau khi chọn mẫu thiệp, AI sẽ tự động gợi ý lời chúc - có thể là một đoạn thơ, lời cảm ơn hay một đoạn rap của yêu thương. Mỗi tấm thiệp đều được cá nhân từ hình ảnh, giọng văn cho đến cảm xúc được thể hiện.

Sau khi hoàn thiện, người dùng có thể chia sẻ thiệp qua Zalo kèm lời nhắn hoặc tham gia mini game nhận quà từ Comfort. Chỉ với vài cú chạm, “cái thơm” có thể lan tỏa qua màn hình - nhẹ nhàng mà sâu lắng, tinh tế mà chân thành.

Một người dùng chia sẻ: “Mẹ tôi không dùng mạng xã hội nhiều, nhưng khi nhận được thiệp Comfort, mẹ bật cười bảo lời chúc rất dễ thương, ấm áp và khá bất ngờ vì những câu chơi chữ hóm hỉnh, câu chúc đầy thơ ca. Mẹ thích lắm”. Đó cũng chính là tinh thần của chiến dịch - biến công nghệ thành chiếc cầu nối cảm xúc, giúp mọi lời chúc trở nên mềm mại, dễ thương và đong đầy hơi ấm của tình người.

Dù là ở bất cứ đâu, việc trao yêu thương sẽ đơn giản hơn với những chiếc thiệp “thơm” từ Comfort.

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, hãy để “cái thơm” của bạn bay xa. Độc giả có thể truy cập Zalo Festive AI Card, chọn một mẫu thiệp và câu chúc thật riêng để gửi “cái thơm” đến mẹ, đến vợ, đến những người phụ nữ yêu thương. Vì đôi khi, chỉ cần một cái thơm là đủ khiến ai đó thấy mình được yêu thương thật nhiều.