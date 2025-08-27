Cùng ‘Tôi yêu Việt Nam’ chào mừng Quốc khánh 2/9 ở CaraWorld Cam Ranh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Công ty TNHH KN Cam Ranh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Việt Nam”.

Sự kiện sẽ diễn ra vào 17h ngày 31/8 tại Công viên biển CaraBeach, thuộc Siêu đô thị sân bay CaraWorld.

Theo ban tổ chức, sân khấu “Tôi yêu Việt Nam” được thiết kế ngoài trời, ngay bên bờ biển Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp với khung cảnh biển xanh, cát trắng sẽ tạo nên không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc.

Công viên biển CaraBeach trở thành điểm hẹn nghệ thuật dịp 2/9.

Sắc đỏ rực rỡ như màu cờ, sắc áo Việt Nam lan tỏa trên sân khấu, hòa quyện cùng thiên nhiên, sẽ mang lại cho khán giả trải nghiệm cộng hưởng đặc biệt giữa âm nhạc - thiên nhiên - cảm xúc, đồng thời gợi lên niềm tự hào dân tộc trong không khí của ngày hội non sông.

Divo Tùng Dương, diva Mỹ Linh, ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng nhiều nghệ sĩ khác sẽ mang đến những màn trình diễn sâu lắng, kết nối cảm xúc người nghe với hình ảnh quê hương.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Divo Tùng Dương, diva Mỹ Linh, ca sĩ Võ Hạ Trâm... Những ca khúc gắn liền với tinh thần dân tộc, vẻ đẹp quê hương đất nước cũng sẽ được cất lên tại đêm nhạc lần này như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam, Việt Nam - tự hào viết tiếp tương lai, Biển hát chiều nay, Hương ngọc lan, Khát vọng,Mẹ yêu con, Nguyện là người Việt Nam…

Bên cạnh đó, chương trình còn có màn trình diễn nghệ thuật “Khánh Hòa - Kỷ nguyên mới” do Đoàn Nhà hát nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Tiết mục tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất biển. Đồng thời gửi gắm thông điệp về sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa niềm tự hào quê hương và khát vọng vươn mình ra thế giới.

“Tôi yêu Việt Nam” là chương trình nghệ thuật mà từng câu chuyện được kể đều mang ý nghĩa sâu sắc gắn liền với các giai đoạn của đất nước, con người Việt Nam nói chung và vùng đất Cam Ranh, Khánh Hòa nói riêng.

Theo ban tổ chức, chương trình cũng là cơ hội để khán giả, đặc biệt là giới trẻ yêu thích âm nhạc và trải nghiệm văn hóa, có dịp gắn kết với các giá trị truyền thống, đồng thời làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa của Khánh Hòa, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

“Tôi yêu Việt Nam” sẽ được tổ chức tại công viên biển CaraBeach, CaraWorld, phường Bắc Cam Ranh.

Sự kiện mở cửa tự do và có chuẩn bị đa dạng gian hàng ẩm thực, tạo điều kiện cho người dân địa phương, cũng như du khách trong và ngoài nước dễ dàng tham dự và trải nghiệm trọn vẹn.

Ban tổ chức kỳ vọng “Tôi yêu Việt Nam” không chỉ mang đến những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc mà bất cứ ai có mặt đều có thể cùng nhớ, cùng hòa chung giai điệu tự hào và lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đại diện chủ đầu tư KN Cam Ranh chia sẻ: “Với ‘Tôi yêu Việt Nam’, chúng tôi mong muốn mang đến cho cộng đồng một đêm nhạc giàu cảm xúc, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cam kết lâu dài của KN Cam Ranh trong việc đồng hành, kiến tạo những giá trị văn hóa - giải trí chất lượng, đóng góp tích cực cho cộng đồng và địa phương”.

Ban tổ chức “Tôi yêu Việt Nam” cũng khuyến khích người dân, khách tham dự mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng để cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời tại sự kiện đặc biệt này.