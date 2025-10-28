'Cuộc đại đóng băng' ở Mỹ

Thị trường lao động Mỹ đang bước vào giai đoạn “đóng băng” với tốc độ tuyển dụng chậm, ít sa thải, ưu tiên giữ người, dẫn đến cơ hội nghề nghiệp bị thu hẹp.

Thị trường lao động Mỹ bước vào giai đoạn trì trệ. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Thị trường việc làm tại Mỹ có xu hướng nguội dần. Tình trạng tuyển dụng ít - sa thải ít được các chuyên gia gọi bằng cụm từ “Cuộc đại đóng băng” (The Great Freeze).

Theo Business Insider, tỷ lệ sa thải và thất nghiệp ở mức thấp vốn được xem là tín hiệu tích cực. Song, hiện nay cả số lượng vị trí và lượt tuyển dụng mới cũng giảm mạnh.

Các nhà kinh tế cho rằng nguyên nhân của tình trạng “đóng băng” kép này nằm ở việc doanh nghiệp giữ lại nhân sự hiện có, đồng thời ngại tuyển thêm người mới do lo lắng về thuế quan, chính sách và triển vọng kinh tế.

Báo cáo mới của nền tảng tuyển dụng ZipRecruiter mô tả thị trường lao động hiện nay là “Cuộc đại đóng băng”. Nicole Bachaud, chuyên gia kinh tế của nền tảng này, nhận định: “Cả nhà tuyển dụng lẫn người lao động đều cố chờ đợi giai đoạn bất ổn này đi qua”.

Daniel Zhao, nhà kinh tế trưởng tại Glassdoor, đồng tình, cho biết chưa nhìn thấy yếu tố nào báo hiệu rằng thị trường sẽ thoát khỏi tình trạng uể oải.

Tình trạng "đóng băng" diễn ra phổ biến ở thị trường lao động Mỹ. Ảnh minh hoạ: Hannah Beier/Reuters.

Doanh nghiệp giữ người

Jason Draho, Giám đốc chiến lược phân bổ tài sản khu vực châu Mỹ tại UBS Global Wealth Management, cho rằng tăng trưởng và chi tiêu vẫn ổn định, khiến việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn trở nên vô lý.

Stephen Juneau, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Bank of America, bổ sung rằng sự bất định, ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI), các khu vực tăng trưởng yếu như xây dựng, cùng vấn đề nguồn cung lao động khiến doanh nghiệp ngần ngại đầu tư vào nhân lực mới.

Ông cho biết lượng lao động nhập cư vào Mỹ giảm cũng khiến tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực chậm lại, góp phần dẫn đến tình trạng nhu cầu tuyển dụng giảm.

Tình trạng thiếu cung lao động và tuyển dụng chậm khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Zhao cho rằng nhiều doanh nghiệp đang giữ chân nhân tài để tránh lặp lại tình trạng khan hiếm lao động như thời kỳ “Đại nghỉ việc” (The Great Resignation).

“Nhiều công ty e ngại sẽ rơi vào cảnh thiếu người nếu sa thải quá tay rồi phải tuyển lại trong năm tới, khi kinh tế phục hồi hoặc chính sách thuế quan rõ ràng hơn”, Draho nói.

Khảo sát của ZipRecruiter hồi tháng 9 cho thấy 63% doanh nghiệp có kế hoạch tuyển thêm trong năm tới, giảm so với mức 76% của năm trước. Theo Bachaud, điều kiện kinh tế vĩ mô hiện nay có thể khiến quá trình tuyển dụng tiếp tục diễn ra chậm trong vài tháng tới.

Dù vậy, Zhao cảnh báo xu hướng “giữ người” này có thể sụp đổ nếu kinh tế xấu đi. “Khi doanh nghiệp còn tiền dự trữ, họ có thể giữ lại nhân viên, ngay cả khi hoạt động kinh doanh chưa sinh lời. Nhưng nếu bước vào chu kỳ suy thoái thực sự, họ buộc phải cắt giảm nhân sự”, ông nói.

Tình trạng trì trệ gây bất lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. Ảnh minh hoạ: ANTONI SHKRABA production/Pexels.

Thế khó của người lao động

Theo Zhao, việc doanh nghiệp giữ nhân viên mang lại sự ổn định việc làm, đồng thời giảm cạnh tranh cho người thất nghiệp. Tuy nhiên, trong môi trường tuyển dụng chậm, việc tìm kiếm công việc mới trở nên khó khăn hơn.

Tháng 8 vừa qua, Mỹ có 7,4 triệu người thất nghiệp nhưng chỉ 7,2 triệu vị trí trống. Đây là tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

“Nhiều người buộc phải chấp nhận những công việc không phù hợp. Họ đồng tình với mức lương thấp hơn kỳ vọng hoặc công việc không đúng chuyên môn”, Zhao nói.

Sự trì trệ này cũng cản trở con đường thăng tiến. Zhao cho biết tốc độ tăng lương giữa người nhảy việc và người ở lại gần như không còn chênh lệch, theo dữ liệu từ chỉ số Wage Growth Tracker của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta.

“Những doanh nghiệp quá chú trọng vào ổn định và duy trì hiện trạng sẽ đánh mất động lực đổi mới. Nếu không có sự luân chuyển nội bộ, cơ hội sáng tạo và phát triển cũng bị chững lại”, Bachaud nhận định.

Bà khuyên người lao động nên tranh thủ nâng cao kỹ năng ở thời điểm này để có thể ghi điểm và sẵn sàng cho cơ hội mới khi thị trường khởi sắc.