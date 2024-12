Cuộc đột kích ‘chưa có tiền lệ’ vào ổ nhóm lừa đảo online ở Campuchia

Xuất phát từ đơn tố giác của một người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội, Công an tỉnh Lai Châu đã lần theo dấu vết, phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo online xuyên quốc gia. 18 đối tượng đã bị bắt giữ.

Sáng 28/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo công bố kết quả chuyên án 0924L, triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là vụ án chưa từng có trong tiền lệ tại tỉnh Lai Châu khi ban chuyên án trực tiếp đấu tranh tội phạm ngay tại Campuchia.

Đại tá Phạm Hải Đăng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Đức Hoàng.

Manh mối từ lá đơn tố giác tội phạm

Theo tài liệu Công an tỉnh Lai Châu cung cấp tại buổi họp báo, vụ án xuất phát từ đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, trú huyện Tân Uyên) về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 3/6, anh Phương lên mạng Facebook thấy tài khoản “Nam Miền Trung 666” giới thiệu bán ôtô thanh lý hải quan nên đã bấm vào xem. Ít phút sau, tài khoản trên nhắn tin và đề nghị hỗ trợ anh Phương về dịch vụ mua ôtô. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lừa, chiếm đoạt tài sản của anh Phương tổng số tiền hơn 200 triệu đồng thông qua thủ đoạn lừa giao dịch bán chiếc ôtô 7 chỗ.

Sau khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo, anh Phương đã trình báo Công an huyện Tân Uyên. Sau khi nghe báo cáo về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là một vụ án có tổ chức nên cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định, đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là Dương Văn Thạnh (38 tuổi, quê Thái Nguyên, hoạt động tại Campuchia). Thạnh sau đó bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ khi đang nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4/2024 để làm thuê tại tỉnh Svay Rieng. Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thông qua (hình thức) bán xe ô tô hải quan thanh lý giá rẻ.

Trong vụ lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Phương, Thạnh khai có 5 đối tượng tham gia đóng các vai khác nhau để lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được số tiền nói trên, nhóm đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an Lai Châu (ngoài cùng bên trái), chỉ đạo phá án tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đoàn Dương.

Quá trình truy vết các đối tượng liên quan, Ban chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm nêu trên hoạt động tại Campuchia (?) và báo cáo kết quả điều tra về Bộ Công an.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và sự hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ, trong các ngày từ 17/9 đến 20/10/2024, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh. Quá trình lấy lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án xác định, ngoài những bị can bị bắt giữ, vẫn còn nhóm người đang ẩn náu tại căn phòng thuộc khu Venus, thành phố Bavet để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cuộc đột kích ở Vương quốc Campuchia

Để truy quét tận gốc ổ nhóm tội phạm ở thành phố Bavet, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thành lập Đoàn công tác 11 đồng chí do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn với sự tham gia của cán bộ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) sang Vương quốc Campuchia để truy bắt các đối tượng.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị chức năng sở tại, Ban chuyên án lên kế hoạch đột kích ổ nhóm tội phạm tại vị trí được xác định cụ thể.

Kết quả, sáng 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia và các đơn vị liên quan, Ban chuyên án đã bắt giữ được 12 đối tượng tại căn phòng thuộc biệt khu Venus 2.

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao các đối tượng cho Công an Lai Châu. Ảnh: Đoàn Dương.

Đến ngày 25/12, các đối tượng nêu trên được bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu CQĐT xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền gần 4 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Vụ án trên đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.