Tổ chức chơi hụi online, 'nữ quái' chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Mật phục trong đêm, bắt giữ 'cát tặc' trên sông Hồng

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an huyện Sơn Tây bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thu giữ 240 m3 cát.