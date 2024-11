Mật phục trong đêm, bắt giữ 'cát tặc' trên sông Hồng

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an huyện Sơn Tây bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thu giữ 240 m3 cát.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu hút cát trái phép. Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, rạng sáng cùng ngày đơn vị chủ trì, phối hợp với Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an huyện thị xã Sơn Tây (Hà Nội) kiểm tra, bắt giữ 2 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, phường Phú Thịnh, thu giữ 240 m3 cát. Cụ thể, sau thời gian trinh sát, mật phục, khoảng 1h40 tổ công tác phát hiện phương tiện thủy không gắn số đăng ký, gắn số VR-15037781 lắp đặt thiết bị bơm, hút đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng bơm sang khoang chở hàng của phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP-2979 đang neo đậu kế bên. 8 người trên 2 phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Trên hai phương tiện thủy có 8 người đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ 2 phương tiện, thiết bị liên quan và khoảng 240 m3 cát để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

