Khởi tố nam sinh mưu mô lừa đảo nữ shipper

Ngày 19/11, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trần Quốc Khánh (SN 2003, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

