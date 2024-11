Chiếm đoạt gần 300 triệu đồng qua thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động, ra quyết định khởi tố 2 bị can.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 9/2018, anh H.V.H đến Công ty Hoàng Hà để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.

Tại thời điểm này, Hà Văn Hùng (SN 1993, trú tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Hương (SN 1986, trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội) trực tiếp tư vấn về chương trình du học cho anh H.

Ngày 6/9/2018, anh H nộp cho Hoàng Thị Hương 10 triệu đồng tiền đặt cọc làm thủ tục đi du học. Ngày 27/11/2018, anh H nộp gần 84 triệu đồng cho Hoàng Thị Hương để làm cam kết ủy quyền đi du học.

Ngày 25/12/2018, Hương tiếp tục thu hơn 93 triệu đồng của anh H với mục đích để làm thủ tục xin Visa. Tuy nhiên, đến nay anh H không được đi du học và không được trả lại tiền. Tổng số tiền anh Hải bị chiếm đoạt là hơn 187 triệu đồng.

Hai đối tượng Hà Văn Hùng và Hoàng Thị Hương.

Một trường hợp khác là anh T.H.T cũng bị Hà Văn Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 6/2019, anh T đến Công ty Hoàng Hà để nhờ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Do cần tiền để trả nợ, Hùng đã nảy sinh ý định gian dối với anh T để chiếm đoạt tiền. Dù không có chức năng, không có đơn hàng đi xuất khẩu lao động, Hùng vẫn tư vấn cho anh T đi xuất khẩu lao động theo chương trình E7 tại Hàn Quốc.

Ngày 15/6/2019, anh T đến Công ty và nộp 65 triệu đồng tiền đặt cọc tham gia đơn hàng cho Hùng. Sau khi thu tiền, Hùng không sử dụng để làm thủ tục cho anh T đi xuất khẩu lao động mà sử dụng để trả nợ.

Đến nay, anh T không được đi xuất khẩu lao động và Hùng không trả lại tiền. Tổng số tiền Hùng chiếm đoạt của anh T là 65 triệu đồng.

Ngày 6/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Và mới đây, ngày 1/11/2024, Hoàng Thị Hương cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định khởi tố bị can với cùng tội danh. Đáng chú ý, Hoàng Thị Hương hiện chấp hành bản án 9 năm tù giam do TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2019.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị ai là bị hại của Hà Văn Hùng, Hoàng Thị Hương liên hệ Điều tra viên Phan Minh Tùng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.