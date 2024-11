Cuộc đua doanh số nhóm SUV cỡ D ngày càng sôi động

Doanh số cả phân khúc SUV cỡ D nhảy vọt phần lớn nhờ sự tăng trưởng của Ford Everest và Hyundai Santa Fe trong tháng 10.

Kết thúc tháng 10, doanh số thị trường xe Việt đạt 38.761 chiếc, tăng 6% so với tháng trước và cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm SUV cỡ D bán được 3.219 xe, tăng 19,3% so với tháng trước đó.

Đây là tháng duy nhất phân khúc này ghi nhận 2 mẫu xe bán được hơn 1.000 chiếc, nhờ sự tăng trưởng của Ford Everest và Hyundai Santa Fe.

Cuộc đua song mã thú vị

Ford Everest tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số của phân khúc. Mẫu SUV cỡ D này bán được 1.281 xe trong tháng 10, tăng 35,1% so với kỳ báo cáo trước đó. Đây cũng là kết quả bán hàng tốt nhất của Everest tính từ đầu năm.

Tất nhiên với tổng 8.434 xe được bán ra thị trường trong 10 tháng, Ford Everest gần như chắc chắn sẽ là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ D trong năm 2024. Con số này nhiều gấp 10 lần lượng xe bán ra của nhiều đối thủ cùng nhóm như Mitsubishi Pajero Sport hay Isuzu Mu-X, chiếm 42,8% thị phần của cả nhóm.

Ford Everest và Hyundai Santa Fe gồng gánh cả nhóm SUV cỡ D Doanh số nhóm SUV cỡ D trong tháng 10 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Ford Everest Hyundai Santa Fe Toyota Fortuner Mazda CX-8 Kia Sorento Mitsubishi Pajero Sport Isuzu Mu-X

xe 1281 1007 416 294 140 58 23

Đối thủ ngay sau Ford Everest là Hyundai Santa Fe. Cả 2 từ lâu đã thiết lập một cuộc đua song mã ngay trong phân khúc khi cùng nhau tranh giành vị trí nhất và nhì bảng xếp hạng doanh số.

Tháng 10 là kỳ báo cáo doanh số đầu tiên của Hyundai Santa Fe 2024, mẫu xe mới ra mắt vào đầu quý III. Ở thời điểm vừa được bán, Santa Fe 2024 nhận được nhiều ý kiến trái chiều về cả thiết kế và giá. Dù vậy kết quả bán hàng của mẫu SUV này trong tháng 10 đã cho thấy sự đón nhận của khách hàng với kiểu dáng mới.

Hyundai Santa Fe (trái) và Ford Everest (phải).

Doanh số của Santa Fe đạt 1.007 xe trong tháng 10, tăng 32,8% so với tháng trước. Từ đầu năm đến nay, đây là kỳ báo cáo đầu tiên doanh số của mẫu SUV cỡ D này vượt mốc 1.000 xe/tháng, cũng là kết quả tốt nhất tạm thời của Santa Fe.

Thành công "muộn" của Santa Fe là chưa đủ để giúp mẫu xe này vượt qua Ford Everest. Lũy kế 10 tháng, TC Group bán được 4.906 chiếc Santa Fe, thấp hơn gần một nửa so với doanh số của Ford Everest.

Không phải xe nào cũng bán tốt

Trong tháng "khởi sắc" của cả thị trường, ngoài Santa Fe và Everest, chỉ còn Kia Sorento là cái tên trong phân khúc ghi nhận tăng trưởng. Toàn bộ mẫu xe còn lại đều giảm nhẹ lượng ôtô bán ra thị trường, bao gồm Mazda CX-8, Isuzu Mu-X, Mitsubishi Pajero Sport và Toyota Fortuner.

Kia Sorento bán được 140 chiếc trong tháng 10, bao gồm 11 chiếc hybrid. So với tháng trước, thành tích bán hàng của Sorento đã tăng 20,1%, đưa tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên 830 xe.

Mazda CX-8 đã kết thúc một tháng 10 không mấy thuận lợi khi doanh số giảm nhẹ về 294 xe, thấp hơn 7,8% so với kỳ báo cáo trước đó.

Kia Sorento. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Từng là cái tên đe dọa vị trí top đầu của Santa Fe, Mazda CX-8 gần đây mất dần "phong độ" và rơi xuống vị trí thấp trên bảng xếp hạng doanh số. Lũy kế 10 tháng đầu năm, 2.105 chiếc CX-8 được bán ra thị trường, đưa CX-8 xuống vị trí thứ 4, thấp hơn Toyota Fortuner.

SUV cỡ D của Toyota cũng ghi nhận doanh số giảm trong tháng 10, bán được 416 xe. Tổng doanh số sau 10 tháng đạt 2.666 xe tuy không cao nhưng đủ để giúp Fortuner vượt qua CX-8, bám trụ vị trí bán chạy thứ 3 trong phân khúc.

Isuzu Mu-X và Mitsubishi Pajero Sport là 2 mẫu SUV hiếm hoi lọt vào danh sách bán chậm của thị trường trong tháng 10. Isuzu chỉ bán được 23 chiếc Mu-X, giảm 36,1% so với tháng trước.

Mức giá không quá cạnh tranh cộng với thiết kế chưa ấn tượng là rào cản khiến Mu-X hay Pajero Sport không giành được sức hút từ người dùng Việt. Đặc biệt khi nhắc đến SUV cỡ D, khách hàng đã quen nhắc về Santa Fe hay Everest, càng làm những mẫu xe "top dưới" khó cạnh tranh hơn.

Isuzu Mu-X. Ảnh: Bối Hạ.

Mu-X được bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, trang bị động cơ diesel 1.9L, giá bán từ 880 triệu đến 1,12 tỷ đồng .

Pajero Sport cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự dù liên tục được áp dụng khuyến mại. Mẫu SUV cỡ D của Mitsubishi kết thúc tháng 10 với 58 xe được bán ra thị trường, giảm 14,7% so với tháng trước đó.

Trong tháng 11, Mitsubishi áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho Pajero Sport, đi kèm quà tặng là phiếu nhiên liệu trị giá 30-35 triệu đồng.

Tổng giá trị khuyến mại của Pajero Sport trong tháng này dao động từ 143 triệu đến 171,5 triệu đồng tùy phiên bản, tương đương giá bán thực tế 987 triệu đến 1,194 tỷ đồng dành cho mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu Thái Lan.