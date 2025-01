Đồng hồ con rắn 280.000 USD đón năm Ất Tỵ

Nhà mốt Dior cũng tham gia vào cuộc đua đồng hồ Tết Nguyên đán 2025 với Grand Soir Year of the Snake, cỗ máy sở hữu vành bezel vàng 18K, nạm 52 viên kim cương cắt brilliant. Chiếc đồng hồ xa xỉ này khắc họa hình rắn bên dưới một vườn hoa đào với những cánh bướm vàng bay quanh. Grand Soir Year of the Snake giới hạn chỉ 38 chiếc, giá bán 44.000 USD . Ảnh: Dior.