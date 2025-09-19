Cuộc gặp giữa 'tổng tài' ra lệnh đánh người và bà chủ quán cà phê

Sáng 19/9, N.V.T. tìm đến xin lỗi gia đình nam nhân viên quán cà phê sau vụ hành hung, tuy nhiên không được chấp nhận. T. bày tỏ hối hận và chấp nhận mọi xử lý theo pháp luật.

Bà X., mẹ nạn nhân, bức xúc khi thấy T. đến xin lỗi vào sáng 19/9. Ảnh: Ánh Hoàng.

Sáng 19/9, quán cà phê T6 thuộc khuôn viên khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc khách ra lệnh đánh nhân viên vì bị nhắc không hút thuốc, chật kín khách ra vào. Nhiều người đến vì tò mò về câu chuyện trên mạng, có người đến để bày tỏ ủng hộ với gia đình nạn nhân.

Bà X., mẹ nạn nhân M.Đ (cũng là chủ quán) bất ngờ khi N.V.T. (sinh năm 1998), thanh niên đã giơ tay chỉ đạo người đánh con trai mình, tìm đến để xin lỗi. Sự xuất hiện của người này sau hơn hai ngày kể từ vụ hành hung khiến bà X. khó kìm được bức xúc.

"Mời bọn em ra ngoài, chị không tiếp bọn em. Em chỉ tay cho nhân viên đánh con chị mà giờ này đến xin lỗi là quá muộn", bà X. nói và mời T. rời khỏi quán. Người mẹ không chấp nhận cách hành xử của nhóm người đánh con trai mình, bao gồm cả sự bao biện trên mạng xã hội.

Sự bức xúc của người mẹ

Trò chuyện với Tri Thức - Znews, bà X. nhớ lại cảm xúc hoảng hốt khi biết con mình bị hành hung. Vị chủ quán kể sự việc xảy ra khoảng 14h30 ngày 17/9, nhưng đến gần 18h bà mới biết chuyện nhờ hàng xóm gọi điện báo tin.

"Con tôi lúc đó quá sợ hãi và hoảng loạn, không dám gọi cho bố hay mẹ. May có hàng xóm gọi điện, tôi rất biết ơn. Con tôi thường ngày ít va chạm xã hội nên sự việc lần này khiến cháu quá sợ, chưa hiểu tại sao lại như vậy", bà X. cho hay.

Ở vị trí của một người mẹ, bà X. rất bức xúc và thương cho con. Ngay khi thấy T. tìm đến xin lỗi, bà vẫn không biết anh là ai trong nhóm khách gây sự hôm đó. Tuy nhiên, bà thẳng thừng từ chối lời xin lỗi và mời người này ra ngoài.

"Đối với gia đình tôi, xin lỗi lúc này là quá muộn. Thời điểm con tôi nằm viện, họ không có một động thái hỏi han nào. Thậm chí, họ còn lên mạng đăng bài phản bác, nói con tôi có lỗi và phủi bỏ trách nhiệm", bà X. nói, cho biết thời điểm hiện tại chỉ muốn làm đúng theo pháp luật.

Nhiều khách tìm đến ủng hộ quán cà phê sau khi sự việc bùng nổ. Ảnh: Ánh Hoàng.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn, dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của những người đã hành hung nam nhân viên quán cà phê. Nhiều người ủng hộ gia đình bà X. khiếu nại tới cùng để đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Đáp lại sự ủng hộ của dân mạng, bao gồm cả những người xa lạ, quán cà phê mở chương trình đồng giá ly nước 20.000 đồng trong 3 ngày. Ngay từ sáng, nhiều người đã đến xếp hàng mua nước, chụp ảnh với chiếc ghế T. từng ngồi như một cách phản ứng với hành vi xấu.

"Tôi mở chương trình khuyến mãi trước hết là để cảm ơn các cư dân 'làng Times', vì nhờ có cư dân mà tôi kịp thời biết con bị đánh. Sau nữa, tôi muốn cảm ơn cộng đồng mạng vì đã lên tiếng bảo vệ con tôi, gia đình tôi", bà chia sẻ.

"Tôi rất ân hận"

Sau khi bị bà X. từ chối lời xin lỗi, N.V.T. đành rời đi. "Chúng tôi cũng được biết gia đình không cần gì cả, chỉ cần lời xin lỗi", T. ngậm ngùi nói với Tri Thức - Znews khi bước ra khỏi quán.

Trước cảm xúc của người mẹ có con bị hành hung, nói rằng lời xin lỗi đến quá muộn, T. giải thích rằng không phải cố tình chậm trễ mà vì còn cần trình báo lên công an nên chưa thể đến ngay.

Nói về tình huống "giơ tay ra lệnh đánh nhân viên", T. vẫn khẳng định "có hiểu nhầm". Anh giải thích khi đó chỉ có ý bảo em trai tên V. ra nói chuyện sau khi bị nhân viên nhắc nhở với lời lẽ nặng nề. "Nếu tôi biết V. đánh người như vậy, tôi không bao giờ cho đi ra".

T. cho rằng biển cấm hút thuốc trong quán quá nhỏ nên không để ý. Ảnh: Ánh Hoàng.

Tuy nhiên, anh thừa nhận trước đó một người bạn trong nhóm có hút thuốc bên trong quán, và hành động "thông tẩu thuốc" sau đó có thể bị hiểu nhầm là đang hút và cuối cùng dẫn đến tình huống căng thẳng.

"Về biển cấm hút thuốc trong quán thì vì biển đó quá nhỏ nên tôi không để ý. Những lần trước đến đây, tôi vẫn thấy người ta hút thuốc ở ngoài nên không nghĩ đây là khu vực bị cấm", người này giải thích.

"Tôi rất ân hận sau sự việc vừa rồi. Đáng ra có thể gọi bạn nhân viên ra nói chuyện ôn hòa, tôi lại chọn phương án là không tự ra đối thoại", T. nói. Không được gia đình nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi khi tới gặp vào sáng 19/9, anh nói rằng "mình sẽ phải chân thành hơn nữa".

T. cũng khẳng định "thượng tôn pháp luật", chấp nhận mọi xử lý của cơ quan chức năng đối với những gì mình làm không đúng. Tuy nhiên, anh cũng yêu cầu được trích xuất toàn bộ camera an ninh từ khi bước vào quán, không cắt ghép, để cộng đồng mạng có cái nhìn hoàn chỉnh về lý do xảy ra sự việc.

Liên quan đến yêu cầu này của T., bà X. cho biết nếu cơ quan công an có yêu cầu trích xuất toàn bộ camera an ninh để phục vụ điều tra, bà sẵn sàng chấp hành. Tuy nhiên, đến hiện tại gia đình chưa cung cấp cho bất kỳ ai.

Sau sự việc, cuộc sống cá nhân và đời tư của T. và V. cũng bị dân mạng "đào bới". Anh cho biết việc kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng quá nhiều, song vẫn có nhiều tin tức giả mạo gây ảnh hưởng đến anh.

"Ví dụ như tờ giấy ghi mục tiêu 1.000 tỷ, chắc chắn không phải tôi viết. Tôi cũng không biết họ lấy ở đâu ra", T. nhấn mạnh.

"Sau sự việc, có rất nhiều người mạo danh tài khoản của tôi, em trai tôi và chúng tôi bị tấn công trên mạng rất nhiều. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của chúng tôi", anh nói.

