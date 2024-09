Cuộc sống hoang dã đến ám ảnh của bộ tộc bí ẩn nhất thế giới

Cuối năm 2018, John Allen Chau, một du khách người Mỹ, khi xâm nhập bất hợp pháp đã trở thành nạn nhân bị giết hại bởi những thổ dân. Theo AFP, cái chết của Chau được chính thức công nhận là một vụ giết người. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ không khởi tố do Sentinel là bộ lạc thổ dân được pháp luật Ấn Độ bảo vệ. Đến nay, cảnh sát Ấn Độ đã nhiều lần cố gắng tiếp cận đảo Bắc Sentinel để tìm kiếm thi thể Chau. Tuy nhiên, các nhà nhân chủng học cho rằng không có cơ hội tìm lại thi thể nhà thám hiểm 26 tuổi. Ảnh: The Voice of the Martyrs.