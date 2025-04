Cướp vé số ở TP.HCM chạy về Long An nhưng không thoát

Sau khi cướp xấp vé số của một người bán dạo ở quận 7 (TP.HCM), Lợi điều khiển xe tháo chạy về Long An, đến thị trấn Bến Lức thì bị tổ công tác chặn bắt.

Chiều tối 8/4, Công an thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hoàn tất hồ sơ bàn giao Hoàng Văn Lợi (SN 1987, quê Nghệ An) cho Công an TP.HCM điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản" theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa cùng ngày, Công an thị trấn Bến Lức tiếp nhận thông tin từ Trung tâm chỉ huy, Công an tỉnh Long An về việc có một đối tượng cướp giật tài sản ở TP.HCM đang tẩu thoát về Long An, phía Công an TP.HCM yêu cầu Công an tỉnh Long An trợ giúp.

Đối tượng Lợi thời điểm bị Công an thị trấn Bến Lức khống chế.

Nhận thông tin, Công an thị trấn Bến Lức đã triển khai nhiều tổ công tác chốt chặn trên trên tuyến quốc lộ 1. Chỉ sau thời gian ngắn, tổ công tác phát hiện đối tượng Lợi điều khiển xe tay ga BKS 37L1-729.89 với tốc độ cao vượt qua chốt chặn tại KP9 nên tổ chức truy đuổi và khống chế đối tượng cùng tang vật.

Bước đầu đối tượng khai nhận cướp xấp vé số của một người bán dạo ở khu vực phường Tân Long , quận 7, TP.HCM.