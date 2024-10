Cựu Bí thư Bắc Ninh thấy ân hận vì nhận hối lộ, tạo điều kiện cho AIC

Ngày 29/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và một số cựu quan chức của tỉnh này có liên quan vụ án xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC cùng các đơn vị liên quan.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Chiến thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Bị cáo Chiến bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Chiến thừa nhận có nhận hối lộ 4 tỷ đồng , trong đó có 3 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC và 1 tỷ đồng từ bị cáo Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh, để Công ty AIC và công ty trong hệ sinh thái của Công ty AIC và nhóm công ty của bị cáo Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trúng thầu, thực hiện 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bị cáo Chiến cũng thừa nhận dịp lễ tết, sinh nhật, bị cáo Chiến có nhận quà, tiền của bị cáo Nhàn với số tiền 10 tỷ đồng . Đến nay, bị cáo Chiến đã nộp lại số tiền 14 tỷ đồng , gia đình bị cáo có nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả vụ án.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về cáo buộc "Nhận hối lộ", bị cáo Chiến cho biết bản thân ông cảm thấy ân hận, đau xót về hành vị phạm tội của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo chủ tọa phiên tòa, trong quá trình công tác, bị cáo Chiến được tặng Huân chương Lao động, nhiều Bằng khen.

Còn bị cáo Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh) bật khóc và cho biết bị cáo cảm thấy hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Chung đồng tình với cáo trạng truy tố tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Chung bị cáo buộc nhận hối lộ 600 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng từ bị cáo Nhàn và 500 triệu đồng từ bị cáo Tuynh.

Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Bắc Ninh) cũng thừa nhận nội dung truy tố về tội “Nhận hối lộ” và nhận trách nhiệm về hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo Quỳnh nhận hối lộ 2 tỷ đồng , trong đó 1 tỷ đồng từ bị cáo Nhàn và 1 tỷ đồng từ bị cáo Tuynh. Ngoài ra, dịp lễ tết, bị cáo Quỳnh nhận 8,1 tỷ đồng của bị cáo Nhàn. Đến nay, bị cáo Quỳnh đã nộp toàn bộ hơn 10 tỷ đồng này.

Nói về tạo điều kiện cho Công ty AIC và Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trúng 6 gói thầu nêu trên, bị cáo Quỳnh khai: Đơn vị nào có thể xin được vốn cho tỉnh Bắc Ninh thì được tạo điều kiện trúng thầu. Đây là thông lệ có từ nhiều năm trước.

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Tuynh khai đã nhận 6 tỷ đồng từ Công ty Sông Hồng rồi mang 2,8 tỷ trong đó đi cảm ơn các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ông Tuynh cho biết dịp lễ tết, bị cáo Tuynh đều tặng quà ông Nguyễn Nhân Chiến với tổng số tiền 1 tỷ đồng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỷ đồng .

Đối với bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, bị cáo Tuynh khai có đưa cho bị cáo này 500 triệu đồng. Cụ thể, khi xây dựng gói thầu, ông Chung là Giám đốc Sở Y tế nhưng lại chuyển công tác vào tháng 3/2015.

Bị cáo Tuynh khai gọi điện cho Chủ tịch Công ty Sông Hồng, nói anh Nguyễn Hạnh Chung sắp chuyển công tác nhưng cần cảm ơn vì đã giúp đỡ trong việc đấu thầu. Vị Chủ tịch Công ty Sông Hồng trả lời: "Anh ứng giúp em 500 triệu đồng, cảm ơn cho em. Khi trúng thầu xong, anh em mình sẽ tính toán với nhau". Do vậy, bị cáo Tuynh lấy 500 triệu đồng đi tặng bị cáo Chung.

Dịp lễ, tết, bị cáo Tuynh đều tặng bị cáo Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, vài chục triệu đồng. Khi ông Nhường nghỉ hưu, bị cáo Tuynh mang 200 triệu đồng đến tặng, nên tổng số tiền bị cáo Nhường được nhận là 300 triệu đồng.

Trong số 6 tỷ đồng đã nhận từ Công ty Sông Hồng, bị cáo Trần Văn Tuynh đã chi 2,8 tỷ đồng cho các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và bản thân giữ lại 3,2 tỷ đồng. Bị cáo Tuynh đã nộp 3,25 tỷ đồng cho cơ quan điều tra gồm 3,2 tỷ đồng hưởng lợi bất chính và 50 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hình thức đấu thầu rộng rãi, các bị can thuộc Công ty Sông Hồng, Công ty AIC, đã móc nối với nhóm bị can là cựu lãnh đạo Bắc Ninh để hai doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48 tỷ đồng .

