Cựu Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận mức án 5 năm tù

Bắt tạm giam giám đốc khai thác trái phép hơn 50.000 m3 đất

0

Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến (SN 1973; ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.