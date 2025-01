Vụ shipper bị đánh tử vong: Cửa hàng của người phụ nữ bị tạt chất bẩn

Lập công ty bán thuốc 'vô tác dụng', thu lợi bất chính 30 tỷ mỗi tháng

0

Công an TP Nam Định phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, đơn vị của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".