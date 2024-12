Cựu kế toán xin tha lỗi, tòa phạt 15 tù năm, bồi thường hơn 15 tỷ

Nói lời sau cùng, nữ cựu kế toán trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, nghẹn giọng xin tha lỗi, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 16/12, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (35 tuổi, quê Sóc Trăng) 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản", đồng thời buộc bị cáo Tuyền có trách nhiệm bồi thường cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền hơn 14,5 tỷ đồng .

Bị cáo Tuyền trước đây là Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phong Điền.

Nói lời cuối cùng, bị cáo Tuyền nghẹn giọng xin lỗi Chi cục THADS huyện Phong Điền. Tuyền nói mình không có động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền.

“Trong quá trình điều tra, bị cáo đã ăn năn, hối cãi… Xin mọi người ở đây tha lỗi cho bị cáo. Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo sớm trở về với gia đình chăm sóc, phụng dưỡng cho cha mẹ già. Bị cáo xin được chấp hành án ở gần nhà để cha mẹ tiện việc thăm nuôi…”, bị cáo Tuyền nghẹn giọng.

Bị cáo Tuyền tại tòa. Ản: H.T.

Theo cáo trạng, ông Phạm Hoàng Hùng là Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phong Điền, còn Tuyền là kế toán trưởng, chịu trách nhiệm về công tác kế toán nghiệp vụ của Chi cục.

Tháng 1/2021-9/2022, vì lo sợ bị Chi cục trưởng Phạm Hoàng Hùng gây khó khăn, điều chuyển công tác khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Tuyền lập 21 phiếu ủy nhiệm chi để ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân bà Võ Thị Thu Thủy (người sống chung như vợ chồng với ông Hùng), trái pháp luật.

Bị cáo biết rõ bà Thủy không phải là người được nhận tiền thi hành án, nhưng theo yêu cầu, chỉ đạo của ông Hùng, mặc dù nhận thức rõ sai phạm, Tuyền vẫn thực hiện để giúp cho ông Hùng chiếm đoạt hơn 20,7 tỷ đồng tiền thi hành án của Chi cục THADS huyện Phong Điền đang gửi tiết kiệm tại các ngân hàng.

Hành vi của bị cáo Tuyền là trái pháp luật nghiêm trọng, đồng phạm giúp sức cho ông Hùng chiếm đoạt hơn 20,7 tỷ đồng , qua đó gây thất thoát chưa thu hồi được hơn 14,5 tỷ đồng .

Cáo trạng cáo buộc hành vi của bị cáo Tuyền diễn ra liên tục trong thời gian dài, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động thi hành án của Chi cục THADS huyện Phong Điền…

Quá trình điều tra, bị cáo Tuyền thành khẩn khai báo, thừa nhân toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Hùng về tội “Tham ô tài sản”. Hiện vụ án đã được làm rõ, nhưng bị can Hùng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Hùng.

Do thời gian điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hùng, khi bắt được sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

Theo HĐXX, bị cáo Tuyền được quyền yêu cầu Phạm Hoàng Hùng trả lại tiền, khi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xem xét trách nhiệm đối với ông này.