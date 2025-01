Cửu Long Thành Trại độc lạ qua lăng kính AI

Tse bắt đầu thử nghiệm với AI qua các ứng dụng như Midjourney và nhanh chóng nhận được sự chú ý khi chia sẻ tác phẩm của mình trên nền tảng Instagram. Các tác phẩm của bà đã được trưng bày tại triển lãm A State of Consciousness ở Pháp vào năm 2023 và gần đây là Voices of The Walls tại Hong Kong. Tse nhấn mạnh rằng dù AI là công cụ hữu ích, nghệ sĩ và nhà thiết kế không thể bị thay thế bởi công nghệ. “AI chỉ giúp hiện thực hóa tác phẩm, còn sự sáng tạo vẫn thuộc về con người”, bà nói. Ảnh: Bianca Tse/Midjourney.