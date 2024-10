Cựu phó giám đốc sở hưởng lợi 3,2 tỷ trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

Chủ tịch Tập đoàn Capel chiếm đoạt 700 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Capel do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thực hiện.