Cựu Phó viện trưởng Viện kiểm sát 'vòi' bị can hải sản, thuốc lá

Giữa tháng 10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Đình Chiến, cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Kiên Hải, để điều tra hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ông Chiến bị một người dân ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang (bị can trong một vụ án cố ý gây thương tích - PV) tố cáo hành vi yêu cầu chuyển hơn 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, ông Chiến cũng gọi điện, nhắn tin yêu cầu người này cung cấp hải sản, bia, thuốc lá… với tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

Xác minh nội dung tố cáo, VKSND tỉnh kết luận ông Chiến đã thực hiện các hành vi nói trên. Xét thấy tính chất nghiêm trọng và có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, VKSND tỉnh chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra VKSND Tối cao để giải quyết.

Cũng tại Kiên Giang, một tháng trước, ông Lê Văn Hồng Chinh, thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) huyện Giồng Riềng, bị bắt với hành vi "Nhận hối lộ".

Ông Chinh bị bắt khi đang nhận 30 triệu đồng của một người phụ nữ là nguyên đơn trong một vụ án tranh chấp đất đai. Vị thẩm phán đã yêu cầu người này chung chi 100 triệu đồng mới đưa vụ án ra xét xử.

Từ đầu năm 2022 đến tháng 9/2024, người này nhiều lần đưa tiền cho ông Chinh, tổng cộng hơn 50 triệu đồng, nhưng vụ án vẫn bị “ngâm”. Ông Chinh sau đó tiếp tục yêu cầu nguyên đơn đưa thêm 30 triệu. Quá bức xúc, người này tố cáo hành vi của ông đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Cùng bị bắt với hành vi “Nhận hối lộ” còn có bà Nguyễn Thị Cẩm Thu, cựu Chánh án Tòa hành chính, TAND tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình giải quyết 2 vụ kiện hành chính, bà Thu đã nhận hối lộ hàng tỷ đồng của nguyên đơn để giúp người này thắng kiện.

Bị can Nguyễn Thị Cẩm Thu. Ảnh: V.Đ.

Ngày 19/2, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương (53 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Trước khi vướng vòng lao lý, bà Sương là Phó chánh án thị xã Bình Minh, được phân công giải quyết một vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất.

Giai đoạn tháng 9-10/2023, bị cáo Sương lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu người đàn ông là nguyên đơn phải đưa 50 triệu đồng để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 3/10/2023, khi bà Sương đang nhận 40 triệu đồng của người đàn ông nói trên tại phòng làm việc ở TAND thị xã Bình Minh, thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Sương khai trước đó còn nhận “bồi dưỡng” từ nguyên đơn khoảng 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp và thụ lý, điều tra 105 vụ/204 bị can (trong đó có 74 vụ/138 bị can mới thụ lý, khởi tố) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết năm 2024, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm 2023.

