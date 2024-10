Cựu quản lý của Diddy: 'Anh ta nghĩ mình là vua'

Thư mời dự tiệc của Sean “Diddy” Combs từng được coi là tấm vé vàng trong ngành công nghiệp giải trí, theo Rob Shuter - cựu quản lý truyền thông của Diddy.

Ca sĩ Sean "Diddy" Combs bị bắt vào tháng 9 vì các cáo buộc mại dâm, cưỡng hiếp, tống tiền, bạo lực. Ảnh: FilmMagic.

Với danh sách khách mời gồm những ngôi sao hạng A như Justin Bieber, Mariah Carey, Paris Hilton và Jennifer Lopez, bữa tiệc của Diddy là cơ hội để làm quen với những người nổi tiếng nhất thế giới. Jay-Z và Beyonce thậm chí từng công bố bài hát mới tại những bữa tiệc này.

“Khi Diddy nháy mắt và mời bạn đến khu VIP, chắc chắn bạn sẽ có buổi tối tuyệt vời”, Rob Shuter, cựu quản lý truyền thông của Diddy, chia sẻ với BBC trong buổi phỏng vấn độc quyền.

Combs trượt dài trong sự nghiệp khi vướng vào vụ án hình sự liên bang. Rapper bị cáo buộc mại dâm, cưỡng hiếp và tống tiền. Hơn 10 đơn kiện dân sự cũng được đệ trình để cáo buộc “ông trùm” âm nhạc tội tấn công tình dục. Một luật sư chia sẻ ông đại diện cho hơn 100 nạn nhân của Combs và tuyên bố họ đều bị lạm dụng tình dục.

“Ông hoàng tiệc tùng của New York”

Shuter là quản lý truyền thông cho Diddy trong giai đoạn 2002-2004, thời điểm rapper đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Combs thành lập Bad Boy Records vào năm 1993, hãng thu âm đại diện cho các tên tuổi lớn nhất làng nhạc hiphop - tiêu biểu là Notorious BIG và Usher. Năm 1998, ông phát triển dòng thời trang Sean John sau này trở thành hiện tượng văn hóa nổi tiếng. Từ đó, “ông trùm” âm nhạc lấn sân sang kinh doanh nước hoa, rượu và mở công ty truyền thông. Rapper sinh năm 1969 làm MC cho nhiều chương trình thực tế, khám phá nhiều tài năng mới và biến họ thành ngôi sao.

Cựu quản lý truyền thông của Combs nhận xét rapper là người tham vọng và muốn phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp. Ông muốn dùng các bữa tiệc để duy trì vị trí trung tâm trong ngành giải trí. “Anh ấy muốn thu hút chú ý bằng cách trở thành ông hoàng tiệc tùng của New York”, Shuter nói.

Combs muốn dùng các bữa tiệc để duy trì vị trí trung tâm trong ngành giải trí, theo cựu quản lý truyền thông của ông. Ảnh: Vogue.

Nhà sáng lập Bad Boy Records bị quyền lực ám ảnh và muốn đảm bảo bản thân luôn ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhiệm vụ của Shuter là giúp “Diddy” giữ vị trí hàng đầu. “Tôi như đang làm xiếc và Diddy là người điều khiển rạp xiếc”, ông nói.

Shuter nói thêm ông chưa bao giờ chứng kiến hành vi sai trái về tình dục. “Tôi nhìn thấy quyền lực tập trung vào một người nhưng không biết gì về các cáo buộc. Chúng thật kinh khủng”, ông chia sẻ.

Combs cũng có đam mê rất lớn với Hoàng gia Anh. Shuter cho biết Combs yêu cầu ông gọi điện cho Hoàng tử Harry và Hoàng tử William hơn 10 lần để mời họ dự tiệc. Rapper đề nghị trả tiền đi lại, ăn ở và chi phí an ninh cho hai hoàng tử.

Trong căn hộ xa hoa ở New York, ca sĩ nhạc rap còn treo hình hai hoàng tử. “Anh ta nghĩ mình là vua nên việc muốn có hai hoàng tử trong đoàn tùy tùng là điều hợp lý”, Shuter nói thêm các hoàng tử chưa bao giờ nhận lời.

Cựu quản lý truyền thông cho biết thêm nhà Combs chất đầy vũ khí. “Luôn có súng xung quanh Diddy”, ông so sánh căn hộ của rapper với cổng an ninh sân bay vì trang bị máy dò kim loại. Rapper luôn được vây quanh bởi vệ sĩ an ninh lẫn truyền thông.

Mặt tối của những bữa tiệc trắng

Ở Los Angeles, Combs sống tại con phố được xem là đắt đỏ nhất Beverly Hills. Hàng xóm xung quanh nói rằng họ thường gọi cảnh sát vì những bữa tiệc của ông. Cảnh sát đã được cử đến điều tra các bữa tiệc 14 lần trong 7 năm, theo BBC.

Trên con phố của giới thượng lưu thường ưu tiên kín đáo và riêng tư, những người hàng xóm giàu có luôn khó chịu và chán ngấy những bữa tiệc suốt ngày đêm của Combs.

“Trong 6 hoặc 7 năm, con phố này chỉ toàn là tiệc tùng”, một người hàng xóm của Combs cho biết. Bà nói thêm bản thân nhìn thấy nhiều phụ nữ đi vào rồi “ra ngoài và ngồi trên phố, họ như thể bị mất hồn trong khi đồ lót lộ ra ngoài”.

Bữa tiệc Trắng là sự kiện thường niên được Combs tổ chức từ năm 1998 đến 2009. Ảnh: BI.

Biệt thự của rapper ở Beverly Hills là một trong những địa điểm ông thường dùng để tổ chức “Bữa tiệc Trắng” - sự kiện thường niên mà Combs tổ chức từ năm 1998 đến 2009.

Ông tổ chức tiệc ở khu Hamptons sang trọng của New York với quy định trang phục toàn màu trắng. Khách mời thường là giới thượng lưu lâu đời của New York và các ngôi sao mới nổi của dòng nhạc hiphop. Combs từng mô tả những bữa tiệc này phá vỡ rào cản về chủng tộc và thế hệ.

Song, đây là nơi hành vi “xấu xa” được cho phép xảy ra, theo cáo buộc gần đây.

“Người nổi tiếng nhất thế giới”

Trong vụ kiện được đệ trình trong tuần này, một người đàn ông - 16 tuổi khi tham gia tiệc - mô tả cảm giác hồi họp khi được mời vào bữa tiệc Trắng đầu tiên của Combs vào năm 1998. Khi bước vào dinh thự, ông thấy nhiều người nổi tiếng và giám đốc điều hành của các công ty giải trí. Ông tin rằng đó là tấm vé thông hành đưa mình vào giới nghệ thuật.

Nguyên đơn nói thêm ông đang đến phòng tắm thì gặp rapper. Họ nói chuyện và chuyển sang khu vực riêng tư hơn. Đó là lúc Combs nhận xét thiếu niên 16 tuổi “có vẻ ngoài phù hợp” để trở thành ngôi sao, đơn kiện nêu rõ.

Cuộc trò chuyện rẽ sang hướng khác khi rapper yêu cầu thiếu niên cởi đồ để mình kiểm tra. Ông gọi đó là “một nghi lễ trên con đường trở thành ngôi sao”. “Em không muốn đột phá trong sự nghiệp hay sao”, rapper hỏi thiếu niên 16 tuổi.

Diddy nổi tiếng với những bữa tiệc tập hợp nhiều ngôi sao hạng A. Ảnh: Page Six.

Tổng cộng, hơn mười vụ kiện dân sự được đệ trình cáo buộc "ông trùm" âm nhạc tội tấn công, hiếp dâm, tống tiền. Trong các vụ kiện, cả nam và nữ đều là nạn nhân bị ép buộc quan hệ tình dục với Combs hoặc những người “trong đoàn tùy tùng”. Một số mô tả sự nghiệp của họ bị “trật bánh” hoặc mất cơ hội vì không chiều theo Combs.

Đội ngũ luật sư của Combs bác bỏ các vụ kiện và cho rằng đó là “nỗ lực thu hút chú ý”. Các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Khi rời khỏi phiên tòa gần nhất trong chiếc áo phạm nhân màu be, Combs nói với gia đình: “Tôi yêu mọi người”. Ông đặt tay lên ngực và làm dấu cầu nguyện sau đó. Một nhóm người hâm mộ tụ tập ở cửa phòng xử án để ủng hộ ca sĩ nhạc rap.

Cựu trợ lý của ông nhận xét: “Ông ấy muốn trở thành người nổi tiếng nhất thế giới và đã đạt được ước nguyện. Trớ trêu thay, ông ấy nổi tiếng theo một hướng khác”.