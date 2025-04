Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam lĩnh án 12 năm tù

Đề nghị truy tố khung tử hình 29 bị can trong đường dây ma túy

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 73 bị can trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia, trong đó 29 bị can bị đề nghị truy tố khung hình phạt cao nhất là tử hình.