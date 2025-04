Đề nghị truy tố khung tử hình 29 bị can trong đường dây ma túy

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 73 bị can trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia, trong đó 29 bị can bị đề nghị truy tố khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Các bị can bị khởi tố về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó, 29 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bị can cùng tang vật vụ án. Đây là chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và nằm trong số những vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Từ quá trình đấu tranh, triệt phá một điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện Cẩm Khê và xác định đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Thụ (SN 1977, trú tại xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê), cơ quan điều tra nhận định đây là mắt xích trong một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với quy mô lớn. Ngày 3/6/2024, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ quyết định xác lập chuyên án, giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì điều tra và triệt phá. Số ma túy bị thu giữ. Vật chứng thu giữ gồm hơn 27 bánh heroin (gần 8 kg), hơn 278.000 viên hồng phiến (hơn 25 kg), ma túy đá (624 gam), Ketamine (6.5 kg), ma túy nước vui, thuốc lắc, cocaine, cần sa, thuốc phiện; 1 máy ép, 1 máy dập viên ma túy, 5 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu vũ khí quân dụng), 20 viên đạn, 5 ôtô, hơn 100 điện thoại. Số tiền bị phong tỏa, tạm giữ khoảng 2 tỷ đồng . Sách về Pháp luật Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

