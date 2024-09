Da chảy xệ khi lướt điện thoại nhiều

Nếu không khắc phục sớm, làn da tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính sẽ lão hóa nhanh hơn bình thường.

Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị kỹ thuật số khiến da lão hóa nhanh hơn. Ảnh minh họa: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Trong thế giới hiện đại ngày càng được số hóa, trung bình một người dành hàng giờ mỗi ngày trước màn hình điện tử từ điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop hay TV. Những thiết bị này đều phát ra ánh sáng xanh, một loại ánh sáng ​​năng lượng cao có thể nhìn thấy được (HEV) và tiềm ẩn rủi ro đến sức khỏe của làn da.

Các nghiên cứu gần đây và các bác sĩ da liễu đã nhấn mạnh tác hại của ánh sáng xanh trong việc đẩy nhanh quá trình lão hóa da, theo Hindustan Times.

Ánh sáng xanh từ các thiết bị kỹ thuật số có phần nguy hiểm hơn do thời gian và khoảnh cách tiếp xúc với chúng. Ảnh minh họa: Bas Peperzak/Pexels.

Ánh sáng xanh là gì?



Ánh sáng xanh là một phần của quang phổ ánh sáng nhìn thấy được, có bước sóng từ 400-500 nanomet. Chúng có trong ánh sáng mặt trời nhưng cũng được phát ra từ màn hình kỹ thuật số, đèn LED và đèn huỳnh quang.

Dù mặt trời phát ra nhiều ánh sáng xanh hơn, khoảng cách tiếp xúc và thời gian sử dụng thiết bị kỹ thuật số làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng của ánh sáng xanh lên sức khỏe làn da.

Trong một cuộc phỏng vấn với HT Lifestyle, Deepak Jakhar, bác sĩ da liễu tư vấn tại phòng khám Dermosphere Clinic, giải thích rằng ánh sáng xanh thâm nhập vào da sâu hơn tia UV, đến lớp hạ bì, nơi có collagen và elastin.

Điều này có thể dẫn đến stress oxy hóa (oxidative stress), làm tổn thương các tế bào da và góp phần gây lão hóa sớm. Ngoài ra, ánh sáng xanh có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về sắc tố, đặc biệt là đối với những người có tông màu da sẫm hơn.

Dấu hiệu sớm của lão hóa kỹ thuật số bắt đầu ở những vết nhăn nhỏ quanh mắt, miệng. Ảnh minh họa: Polina Kovaleva/Pexels.

Lão hóa kỹ thuật số



Stress oxy hóa là cơ chế chính mà ánh sáng xanh gây tổn thương da. Da tiếp xúc với ánh sáng xanh sẽ sản sinh ra các loại oxy phản ứng (ROS), có thể phá vỡ các sợi collagen và elastin, các protein thiết yếu duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da.

Theo thời gian, những tổn thương này sẽ hình thành các nếp nhăn, vết chân chim và da chảy xệ.

Ishmeet Kaur, bác sĩ da liễu tư vấn, nhấn mạnh rằng stress oxy hóa do ánh sáng xanh gây ra cũng làm suy yếu hàng rào tự nhiên của da.

Bà giải thích rằng hàng rào da bị tổn thương khiến độ ẩm mất đi nhiều hơn làm da dễ bị khô, kích ứng và nhạy cảm hơn. Ngoài ra, ánh sáng xanh còn có liên quan đến việc tăng sản xuất melanin, có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng tăng sắc tố như nám da.

Với lối sống hiện đại cũng như việc tiếp xúc liên tục với các thiết bị kỹ thuật số, ảnh hưởng của ánh sáng xanh lên da đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn.

Người trẻ dễ có làn da già nhanh hơn do thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình điện tử. Ảnh minh họa: FirstClasse.

Subuhi Kaul, bác sĩ da liễu tại Chicago (Mỹ), cho biết mọi người thường đánh giá thấp tác động của các nguồn sáng không phải tia cực tím nhưng thực tế là thói quen hàng ngày của chúng ta đang góp phần gây tổn thương da theo những cách mà chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu.

Khái niệm mới nổi về "lão hóa kỹ thuật số" (digital aging) ám chỉ tình trạng lão hóa sớm của da do tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh từ màn hình. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với người trẻ, những người dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết trước màn hình.

Bác sĩ Jakhar cho hay các dấu hiệu sớm của lão hóa kỹ thuật số bao gồm sự xuất hiện của các nếp nhăn nhỏ quanh mắt và miệng, da xỉn màu và không đều màu.

Những người hay phải tiếp xúc với thiết bị phát ra ánh sáng xanh nên bôi kem chống nắng phổ rộng thường xuyên. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Bảo vệ da trước ánh sáng xanh



Ngày nay, việc tránh hoàn toàn ánh sáng xanh là điều gần như không thể nhưng có một số cách để bảo vệ làn da khỏi tác hại của chúng.

Sử dụng kem chống nắng phổ rộng

Một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ làn da trước ánh sáng xanh là sử dụng kem chống nắng phổ rộng có khả năng chặn cả tia UV và HEV.

Vì vậy, mọi người nên tìm kem chống nắng có chứa các thành phần như kẽm oxit, titan dioxit hoặc sắt oxit, có thể cung cấp khả năng bảo vệ khỏi ánh sáng xanh.

Kết hợp chất chống oxy hóa vào quy trình chăm sóc da

Các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và niacinamide có thể giúp trung hòa các gốc tự do do tiếp xúc với ánh sáng xanh. Bác sĩ Kaur khuyến khích sử dụng serum hoặc kem dưỡng ẩm giàu chất chống oxy hóa hàng ngày để tăng cường khả năng bảo vệ da chống lại stress oxy hóa.

Hạn chế thời gian tiếp xúc màn hình ánh sáng xanh

Mọi người nên giảm dần thời gian ngồi trước màn hình để có thể giảm thiểu tiếp xúc với ánh sáng xanh. Bác sĩ Kaul khuyên chúng ta nên nghỉ giải lao thường xuyên khi làm việc với các thiết bị có thể phát ra ánh sáng xanh.

Bộ lọc ánh sáng xanh và kính bảo vệ mắt

Nhiều thiết bị hiện nay cung cấp bộ lọc ánh sáng xanh hoặc có cài đặt "chế độ ban đêm" giúp giảm phát xạ ánh sáng xanh. Ngoài ra, kính chặn ánh sáng xanh có thể giúp bảo vệ cả mắt và da của bạn khỏi tiếp xúc lâu dài trước màn hình.

Theo đuổi lối sống lành mạnh

Duy trì lối sống lành mạnh cũng có thể tăng cường khả năng phục hồi của làn da trước tác hại của ánh sáng xanh. Điều này bao gồm chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, uống đủ nước và ngủ đủ giấc giúp góp phần vào xây dựng sức khỏe chung của làn da.