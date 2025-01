Đà Nẵng liên tục được vinh danh

Michelin Guide công bố danh sách 10 điểm đến ẩm thực hàng đầu để khám phá, trong đó Đà Nẵng nổi lên như một viên ngọc sáng ở châu Á.

Bán đảo Sơn Trà với view ngắm biển và toàn thành phố Đà Nẵng đầy ấn tượng. Ảnh: An Nhiên.

Vốn nổi tiếng với hải sản tươi ngon, đặc sản vùng miền và hương vị truyền thống, Đà Nẵng trở thành địa điểm thứ 3 của Việt Nam được Michelin Guide công nhận hồi tháng 6/2024. Trong đó, 36 nhà hàng và quán ăn được liệt kê trong Michelin Guide, gồm một nhà hàng đạt sao Michelin và một nhà hàng được trao tặng Sao xanh Michelin.

Vào tháng 1/2025, một lần nữa Đà Nẵng được Michelin Guide vinh danh trong Top 10 điểm đến hàng đầu và nhất định phải ghé dành cho những người đam mê và khám phá ẩm thực trong năm 2025.

Cuốn cẩm nang giới thiệu: "Đà Nẵng nằm trên bờ biển ở miền Trung Việt Nam, giữa phố cổ Hội An - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, và cố đô Huế, một thành phố ven biển cổ kính, sôi động với những bãi biển, văn hóa và ẩm thực".

Michelin Guide khuyến khích du khách thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương như mì Quảng - một loại mì được chan nước dùng có nghệ đậm đà và bún chả - một loại súp chả cá, phản ánh ảnh hưởng của cả ẩm thực miền Bắc và miền Nam Việt Nam.

Thực khách khi đến Đà Nẵng có thể ghé thăm nhà hàng Nén Đà Nẵng nổi tiếng với không gian tối giản hay Madame Lân - nơi phục vụ nhiều món ăn địa phương phong phú, được phục vụ trên những chiếc bàn ngoài sân, được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc.

Thực khách có thể thưởng thức ẩm thực chuẩn Michelin tại Đà Nẵng. Ảnh: Nén Danang Restaurant.

Với vị trí ven biển của Đà Nẵng mang đến sự kết hợp của nhiều loại hải sản trong các món ăn như tôi, mực, nghêu, ốc,... được truyền tải bằng sự kết hợp thú vị giữa nét quyến rũ của ẩm thực đường phố và sự thanh lịch, tinh tế từ những nhà hàng cao cấp.

"Cho dù khám phá Cầu Vàng ở Bà Nà Hills, hiking trên Ngũ Hành Sơn hay thư giãn trên bãi biển, sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, những điểm đến đáng chú ý và loạt món ăn ngon sẽ khiến Đà Nẵng trở thành một điểm đến hấp dẫn, tránh xa con đường mòn", Michelin Guide viết.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn vinh dự góp mặt trong Top 5 điểm đến du mục kỹ thuật số giá cả phải chăng nhất châu Á năm 2025 do tạp chí Travel Off Path bình chọn.

Trong bối cảnh lượng khách du mục kỹ thuật số tăng lên nhanh chóng, châu Á đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhóm khách này bởi chi phí sinh hoạt thấp, cảnh quan tuyệt đẹp và di sản phong phú. Trong đó, 2 đại diện đến từ Việt Nam là Đà Nẵng và Hội An đã lọt Top 5 Điểm đến du mục kỹ thuật số giá cả phải chăng tại Châu Á năm 2025.

Cầu Vàng - biểu tượng du lịch của Đà Nẵng được nhiều du khách châu Á yêu thích. Ảnh: gangnang_e.

Travel Off Path tiết lộ nhiều trải nghiệm không thể bỏ qua tại Đà Nẵng như ghé thăm Bà Nà Hills, thưởng thức bia kraft, tìm kiếm sự bình yên tại chùa Linh Ứng, trải nghiệm những môn thể thao mạo hiểm như dù lượn, môtô nước tại những bãi biển nguyên sơ... Sự đa dạng trải nghiệm của Đà Nẵng chắn chắn sẽ khiến dân du mục kỹ thuật số phấn khích.

Chi phí sinh hoạt ở Đà Nẵng vào khoảng 355 USD /tháng (hơn 9 triệu đồng) với giá một bát phở khoảng 1,58 USD (hơn 40.000 đồng) và một bữa ăn 3 món tại một nhà hàng ven biển sang trọng có giá khoảng 24,62 USD (gần 700.000 đồng).

Cùng xuất hiện trong danh sách trên là phố cổ Hội An (Quảng Nam). "'Thành phố vàng' của Việt Nam là một trung tâm lịch sử, văn hóa với đầy dấu ấn đặc trưng. Hội An là nơi bạn dễ dàng tìm kiếm những quán cà phê có thể ngồi lại thoải mái, thân thiện với khách dùng laptop, thoái khỏi sự hối hả và nhộp nhịp của các thành phố lớn hơn của Việt Nam", Travel Off Path viết.

Phố cổ Hội An yên bình trong nắng sớm. Ảnh: Phạm Toàn.

Chi phí sinh hoạt trung bình ở Hội An vào khoảng 909 USD /tháng (khoảng 22 triệu đồng). Theo ước tính của Nomad List, bữa ăn lề đường có giá khoảng 1.48 USD (35.000 đồng), một bữa ăn tại nhà hàng trung tâm bên bờ sông có giá cao nhất khoảng 14,75 USD (350.000 đồng).

Góp mặt trong top 5 còn có Chiang Mai (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia), Makassar (Indonesia).