Đại biểu đề xuất xây dựng bộ SGK có thể tái sử dụng nhiều năm

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề xuất tiết kiệm sách giáo khoa từ khâu biên soạn và sản xuất bộ sách có thể tái sử dụng thay vì mua mới hàng năm.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên đề cập việc xây dựng bộ sách giáo khoa mới. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Thái Nguyên) đề cập đến việc từ năm 2030, nước ta sẽ áp dụng chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Theo bà Thủy, đây không chỉ là hỗ trợ tài chính cho người dân mà là sự đầu tư cho tương lai quốc gia, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước về một xã hội công bằng, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Thông qua đó, đại biểu cho rằng cần gắn liền với tinh thần tiết kiệm ngay từ khâu biên soạn và sử dụng. Bà đề xuất nghiên cứu xây dựng bộ sách có thể tái sử dụng nhiều năm thay vì phải mua mới mỗi năm, nhằm giảm lãng phí cho xã hội.

Thêm nhiều chính sách nhân văn

Cũng tại phiên thảo luận, đại diện tỉnh Thái Nguyên nêu năm 2025 là cột mốc quan trọng khi cả nước đồng lòng thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính lịch sử, đạt được những thành tựu đáng tự hào. Trong đó, lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà cho rằng chủ trương dân thụ hưởng trên các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục ngày càng được bảo đảm tốt hơn đang được bảo đảm tốt hơn bao giờ hết.

Theo đại biểu, Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục được ban hành tháng 8 vừa qua đã đánh dấu bước đột phá khi lần đầu tiên văn bản của Đảng nêu rõ “giáo dục là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc”.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chủ trương miễn học phí từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông tại các trường công lập, đồng thời hỗ trợ học phí cho cơ sở dân lập và tư thục.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thủy cũng nêu rằng Nghị quyết 71 đã đặt ra chính sách ưu đãi vượt trội dành cho đội ngũ nhà giáo.

Theo đó, mức lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%, riêng giáo viên công tác tại vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng 100%.

Chính sách này được kỳ vọng không chỉ động viên tinh thần, giúp giáo viên yên tâm cống hiến mà còn góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao vào ngành giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Thủy đề cao tinh thần tiết kiệm khi xây dựng bộ sách giáo khoa mới. Ảnh: Quốc hội.

Đề xuất chỉnh trang trường lớp, hỗ trợ học sinh

Ngoài chính sách dành cho học sinh, giáo viên nói chung, đại biểu Nguyễn Thị Thủy cũng nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Trong thời gian qua, các chính sách giáo dục đã bao quát từ học sinh, giáo viên đến nhà quản lý, từ đầu tư cơ sở vật chất đến chế độ hỗ trợ. Đặc biệt, tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Nhà nước đối với đồng bào.

Tuy vậy, bà Thủy thẳng thắn nhìn nhận việc dạy và học ở các khu vực này vẫn gặp nhiều khó khăn bởi mạng lưới trường lớp chưa đồng bộ, trang thiết bị thiếu thốn và điều kiện học tập còn hạn chế.

Thông qua đó, đại biểu tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ cần ưu tiên đầu tư xây dựng, chỉnh trang trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn, đồng thời rà soát, hoàn thiện các chế độ hỗ trợ học sinh, sinh viên để phù hợp với thực tiễn.

Bà cũng đề nghị nghiên cứu các chính sách đặc thù trong tuyển dụng, luân chuyển và đãi ngộ nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở vùng khó khăn nhất.

Nhắc lại lễ khai giảng năm học mới 2025, sự kiện đặc biệt khi hơn 1,7 triệu thầy cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng hát Quốc ca, cùng lắng nghe tiếng trống khai trường trong một thời khắc, bà Thủy cho rằng đây là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của nền giáo dục Việt Nam.

Tuy nhiên, theo bà, chương trình giáo dục phổ thông hiện vẫn còn nặng nề, chương trình đại học thiếu tính thực tiễn, trong khi đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Từ thực tế đó, đại biểu Thủy kiến nghị Bộ GD&ĐT rà soát, hoàn thiện các chương trình giáo dục nhằm khắc phục hạn chế kéo dài trong nhiều năm qua.