Đại gia đình 3 thế hệ trong quân đội xúc động chờ gặp con

Gia đình của các chiến sĩ bày tỏ sự xúc động, xen lẫn niềm vui và tự hào trong lúc chờ gặp con mình.

Cô Đinh Thị Nhung, phụ huynh nữ chiến sĩ Khương Đinh Phương xúc động trong lúc chờ con. Ảnh: Trần Hiền.

Trong không khí náo nhiệt của sân vận động Quần Ngựa, cô Đinh Thị Nhung (sống tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình và là Trung tá Quân đoàn 12, Bộ Quốc Phòng) nghẹn ngào gửi gắm lời động viên tới con gái Đinh Phương trong những ngày vất vả tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

"Mẹ muốn chúc con và các đồng chí trong khối nữ Gìn giữ hòa bình cũng như các đồng chí tham gia có sức khoẻ ‘vượt nắng thắng mưa’, ‘không thua gió bão’ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 thành công tốt đẹp", bà xúc động chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dưới cơn mưa rả rích của Hà Nội, cha của đồng chí Phương cũng xuất hiện tại điểm tập kết để động viên con gái.

Ông cho biết Đinh Phương bắt đầu quá trình tập luyện cho dịp lễ A80 từ tháng 6 và gia đình cũng đã sắp xếp thời gian lên thăm con tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Đinh Phương có mơ ước được đứng vào hàng ngũ quân đội. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh sự phấn khởi khi con gái được góp mặt trong đội hình diễu binh, ông bày tỏ đây là cơ hội để Đinh Phương trải nghiệm môi trường quân đội và tiếp nối truyền thống của gia đình.

Niềm vui càng nhân đôi khi gia đình người yêu của Đinh Phương cũng sẵn sàng chờ hàng giờ tại điểm tập kết để có thể gặp và chụp hình cùng bạn.

Cô Thanh, phụ huynh người yêu Đinh Phương theo đoàn di chuyển từ Ninh Bình ra Hà Nội để xem buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước. Cô luôn dõi theo từng chặng đường tập luyện và không quên nhắn nhủ bạn giữ gìn sức khoẻ, phát huy khả năng của mình trong quá trình tập luyện.

"Trước đó, cô từng được xem diễu binh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) nhưng hôm nay, cảm xúc có chút khác biệt khi có người nhà bước đi trong đội hình diễu binh", cô Thanh chia sẻ.

Đồng chí Phương và người yêu đã có khoảng thời gian gắn bó cùng nhau từ những ngày còn học cấp 3. Cả hai đều tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi để gặp nhau tại đơn vị huấn luyện.

Khi thấy người yêu tập luyện với cường độ cao, anh chia sẻ bản thân cảm thấy xót nhưng cũng rất vui vì người đồng hành cùng mình dần trưởng thành qua từng ngày.

"Đinh Phương luôn kể về cuộc sống hàng ngày trong trường huấn luyện, cả những niềm vui và khó khăn. Mình chỉ biết động viên em ấy cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ A80 lần này", anh nói thêm.

Đặc biệt, người yêu đồng chí Phương luôn có mặt xuyên suốt trong các buổi tổng hợp luyện trước đó để gặp mặt cô. Hôm 21/8 (buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất), anh may mắn được ngắm bạn gái của mình trong đội hình diễu binh ở cự ly gần.

Do hôm nay có sự góp mặt đầy đủ của cả hai bên gia đình, anh mong muốn có cơ hội được chụp ảnh, giao lưu cùng người yêu và gia đình.

Còn tại điểm tập kết công viên Thống Nhất, cô Nguyễn Thị Vân, phụ huynh đồng chí Hồ Thành Đạt (thuộc khối Xe đặc chủng Công an) xuất phát lúc 10h đêm qua từ Quảng Bình di chuyển lên Hà Nội để kịp xem con mình.

Gia đình đồng chí Hồ Thành Đạt sẽ ở lại Hà Nội đến ngày 2/9 để gặp con mặt con mình sau nhiều tháng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dù vậy, do lượng người đổ về quá đông, cô vẫn chưa thể đến điểm tập kết tại Trường Đua F1 (Mỹ Đình).

Từ khi Thành Đạt đi tập luyện chuẩn bị cho đợt lễ A80, cô Vân chỉ có thể gặp mặt con trai mình qua màn hình điện thoại nên cô quyết định sẽ ở lại Hà Nội đến ngày 2/9, với mong muốn gặp mặt con sau hơn 3 tháng xa cách.

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân. Do quy mô tương đương, lộ trình diễu binh, diễu hành buổi tổng duyệt binh sẽ giống hệt với buổi diễu binh, diễu hành A80 chính thức ngày 2/9.

Vào lúc 6h40, lễ chào cờ mở đầu cho buổi tổng duyệt trên Quảng trường Ba Đình. Các đội hình đã vào vị trí sẵn sàng. Toàn bộ hình ảnh tại Ba Đình được phát trực tiếp cho người dân theo dõi qua màn hình LED cỡ lớn.

