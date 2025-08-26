Đại học quay xe sau khi nhận 'bão phẫn nộ' từ thí sinh

Nhà trường cho biết trường đã nhận được phản ánh của thí sinh thông qua các kênh truyền thông về việc đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển.

Đại học Ngân hàng TP.HCM khôi phục tiêu chí phụ cho thí sinh khối C00. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 26/8, Đại học Ngân hàng TP.HCM ra thông báo giải quyết việc thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển. Trong đó, đáng chú ý, sau khi nhận bão phẫn nộ từ thí sinh, Đại học Ngân hàng TP.HCM đã "khôi phục" tiêu chí phụ được công bố trong đề án 1920.

Cụ thể, trong thông báo, Đại học Ngân hàng TP.HCM nói rằng nguyên tắc xét tuyển của trường đã được công bố qua đề án tuyển sinh số 1920 ngày 11/6/2025 và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào số 1120 ngày 23/7/2025.

"Đối với ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Kinh tế (tiếng Anh bán phần), nhà trường yêu cầu tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18. Các tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10", nhà trường thông tin trong văn bản mới nhất.

Đại học Ngân hàng TP.HCM nhận hơn 10.000 lượt phẫn nộ trong bài đăng Facebook.

Từ những thông tin trên, nhà trường yêu cầu các thí sinh thắc mắc kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của trường để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học trước 17h ngày 30/8 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường đồng thời cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 3 ngành nêu trên sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Tri Thức - Znews đưa tin hàng loạt thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngân hàng TP.HCM bằng tổ hợp C00, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, bất ngờ từ đỗ thành trượt do nhà trường đổi tiêu chí phụ xét tuyển.

Trong đề án tuyển sinh năm 2025 được Đại học Ngân hàng TP.HCM ban hành theo quyết định số 1920/QĐ-ĐHNH ngày 11/6/2025, khoản a của điều 3 của đề án nêu rằng: “Đối với ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 8 điểm. Các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10”.

Tiêu chí phụ của Đại học Ngân hàng TP.HCM trong đề án cũ (trái) và đề án mới sau sửa đổi (phải).

Tuy nhiên, trong thông báo tuyển sinh công khai trên website của trường ở thời điểm thí sinh phản ánh (từ tối 24/8 đến ngày 25/8), nhà trường lại nói rằng: “Đối với ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm. Thí sinh có điểm môn Toán và Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10”.

Như vậy, trong đề án cũ, nhà trường chỉ yêu cầu thí sinh khối C00 đạt điểm môn Ngữ văn từ 6 điểm trở lên là đủ tiêu chí phụ để xét tuyển. Còn với thông tin đã sửa đổi, thí sinh phải đạt đồng thời điểm 6 ở môn Toán và Ngữ văn mới đủ điều kiện.